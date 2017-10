Elpárolgott az élet Debrecen egyik eldugott érdekességéből

Szeptemberben kőművesek jelentek meg az Aranybika mögött, a Bartók teremnek és az egykori Víg Mozinak helyet adó épületszárnynál. A vakolatból hiányzó, lemállott részeket állványok nélkül, a talajszint közelében pótolták.

A Bartók terem az önkormányzat, a Víg Kamaraszínház pedig az önkormányzati Cívis Ház Zrt. tulajdona. Úgy tudjuk, hogy a két tulajdonos közösen végeztette el az ingatlan legfontosabb, a balesetveszély elhárítása szempontjából fontos munkálatokat.

A korábban gyakran oda járóknak feltűnt, hogy amióta a Kodály Filharmónia Debrecen 2015-ben elköltözött a Bartók teremből, alig használják az épületrészt. A polgármesteri hivatal erre vonatkozó kérdésünkre azt közölte, hogy a létesítmény használata úgymond korlátozott, ezért az elmúlt bő két évben mindössze 3 alkalommal tartottak ott rendezvényt. A felső karzat le van zárva, nem használható.

Hozzátették: tekintettel arra, hogy a korlátozásmentes használat lehetőségének megteremtése igen költséges lenne, az önkormányzat a jelenlegi állapotban kíván dönteni az ingatlan jövőbeni hasznosításáról. Ennek előkészítése most is zajlik.

Szépnek semmiképp nem nevezhető a látvány, ami az Aranybika hátsó részénél elsétálókat fogadja. Az egykori Víg Mozinak és a Bartók teremnek otthont adó épületszárny környéke belvárosi viszonylatban meglehetősen elhanyagolt. A régi aszfalt (beton) burkolat töredezett, sokfelé foltozott, egyenetlen. A mozi valamikori Bajcsy-Zsilinszky utca felőli bejáratát napközben többnyire parkoló autók foglalják el, előfordul, hogy a belül állók nem is tudnak „kievickélni”.Az éjszakára magas vaskerítéssel elzárt hátsó részek alapvetően szintén parkolóként funkcionálnak. Időnként egy-két hajléktalan is felbukkan a környéken, ahogy szemétkupacokat is látni. A Bartók terem és a Víg Mozi másik, a Hatvan utca felé eső oldalán sem sokkal jobb a helyzet. A valamikori Unió Áruház mögötti parkoló burkolata sokfelé megsüllyedt, gödrökkel tarkított. A 10 emeletes lakóház előtti nagy szellőző ronda, graffitikkel borított, a burkoló kőlapok nagy része összetört, elporladt.

Bizonytalan a jövő

A több mint száz éves épület emeleti részén található 460 férőhelyes Bartók termet sokáig a Kodály Filharmónia használta. 2015 tavaszán, nyár elején azonban elköltöztek, akkor Somogyi-Tóth ­Dániel igazgató jelezte az önkormányzat felé, hogy a Bartók terem megromlott műszaki állapota miatt a 2015/2016-os évad hangversenyeit a Kölcsey Központban rendezik meg. Az igazgató arról is tájékoztatta a helyhatóságot, hogy a Kölcsey Központ használatáért fizetett bérleti díj mellett már nem gazdaságos a Kodály Filharmóniának a Bartók termet is üzemeltetni. A város ezt elfogadta.

A polgármesteri hivatal most arról tájékoztatott, hogy a Kodály Filharmónia távozása óta a terem használata korlátozott, ezért azóta mindössze három alkalommal tartottak ott rendezvényt. A felső karzatot lezárták, nem használható. Azt írták,

tekintettel arra, hogy a korlátozásmentes használat lehetőségének megteremtése igen költséges lenne, az önkormányzat a jelenlegi állapotban kíván dönteni az ingatlan jövőbeni hasznosításáról. Ennek előkészítése folyamatban van.”

A volt mozi sorsa

Papp László polgármester a Csokonai Nemzeti Színház felújításával kapcsolatban áprilisban azt mondta, hogy 6,3 milliárd forintot kap a város önkormányzata a beruházás megvalósítására a kormánytól. (Az ütemezés szerint az idén a tervezésre 252 millió forintot, a kivitelezésre 2018-ban 5,2 milliárdot, a befejező munkálatokra pedig 2019-ben 609 millió forintot fordítanak.) Információink szerint ennek kapcsán felvetődött, hogy a színház korszerűsítésének idején a Bartók terem is lehetne ideiglenes színházi helyszín. Ezzel kapcsolatban a város vezetése a közeljövőben hoz döntést. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a Víg Kamaraszínházzal a Latinovits Színház elkészültét követően, ugyancsak azt a választ kaptuk, hogy a közeljövőben határoznak a témában.

A környék rendezése

A Bartók terem és egykori Víg Mozi Bajcsy Zsilinszky utca felőli bejáratánál szabálytalanul várakozó gépjárművekkel kapcsolatban a polgármesteri hivatal azt írta, hogy a közterület-felügyelet, vagy a rendőrség jogosult intézkedni. A problémát jelezni fogják nekik.

Az Aranybika mögötti várakozóhelyek területén tapasztalt süllyedések javítását már megrendelték, a munkálatok várhatóan még októberben elkezdődnek.

Már két éve is szóba került

A 2015. májusi debreceni önkormányzati közgyűlésen egy képviselői kérdésre válaszolva Papp László a Bartók teremmel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a cél a hosszú távú, kulturális hasznosítás. Arról beszélt, hogy az Integrált Településfejlesztési Programban (ITP) szerepel a hajdani megyei könyvtár Piac utcai épületének reprezentációs célokra való felújítása, így meg kell vizsgálni azt is, hogy a Bartók terem felújítására az ITP-pénzből, vagy más forrásokból megoldást lehetne-e találni. Mivel a terem főbejárata a magántulajdonban lévő Aranybika szállodából nyílik, valamint építészeti egységet alkot a szintén felújításra szoruló Víg kamarával, a kérdést komplex módon kell kezelni – jelentette ki akkor a városvezető.

