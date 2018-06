Először indul család- és karrierpont a megyében

A különleges pont a „Vöröskereszt a nőkért Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításának központi helyszíne, mely sikeres audit után megnyitotta kapuit a maga nemében elsőként a megyében.

Az iroda helyiségeit, tárgyi feltételeit, munkafolyamatait és dokumentumait 2018. június 14-én ellenőrizte a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. auditora, és engedélyezte működését. Ettől a naptól a Hajdúk fővárosában a II. Rákóczi Ferenc utca 22. szám alatt kialakított Család és KarrierPONTban 14-18 óra között, kedden és szerdán 12-től 16-ig, csütörtökön és pénteken 8 és 12 óra között várják az ügyfeleket, a család és munka konfliktusában érintetteket. Céljuk hidat építeni család és karrier szférája között, ezért kapcsolatba lépnek a másik oldal képviselőivel, a munkáltatókkal is.

Kérdőjel helyett PONT

A Család és KarrierPONT régi vágy eredménye. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezeténél rendszeresen jelentkeztek segítségért olyan családok, anyák, apák, szülők, akik hátrányos helyzetbe kerültek azért, mert gyermeknevelési, betegápolási feladataik miatt nem tudtak a munka világába bekerülni. Az adomány csak átmeneti segítség, ezért régi vágya a szervezetben tevékenykedőknek, hogy programmal támogassák ezeknek a családoknak a kilábalását, esélyegyenlőségét, és integrációját a munka világába.

A szervezet ezért pályázatot nyújtott be a témában „Nők a családban és a munkahelyen” című programjával. Konzorciumi partnere a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal. A hivatal intézményes oldalról tapasztalta a jelenséget szociális feladatai ellátásakor. Évek óta együttműködik a Vöröskereszt területi szervezetével. A település tavaly elnyerte a Humanitárius Település címet.

Várnak nőket, férfiakat, munkáltatókat

Az elsődleges célcsoportba hajdúböszörményi szülők, nők, anyák, apák tartoznak, akik beteg rokonukat ápolják, gyermeküket egyedül nevelik, vagy más családi szerep miatt nem tudnak elhelyezkedni, és a család nélkülöz. A teljes célcsoportba beletartoznak mindazok, akiket érint a család-munka szerepkonfliktusa: a munkáltatói szféra is. Többek között az atipikus foglalkoztatás népszerűsítésével, kezdeményezésével is foglalkoznak a megvalósítók. A célcsoport földrajzilag is tágul, hiszen bizonyos programokban Balmazújváros, Debrecen, s a megye is érintett lesz.

A Család és KarrierPONT-ban első lépésben az ügyfelek helyzetét, igényeit méri fel, majd a szükségleteknek megfelelő programokat, támogató szolgáltatásokat, foglalkozásokat szervez, képzéseket közvetít ki a szervezet és konzorciumi partnere.

A fő cél segíteni, hogy a család és munka szférája között híd épüljön, azokat az értékes embereket, akiket a családi szerepek átmenetileg vagy hosszú távon megkötnek, ne zárjuk ki a munka, a jövedelemszerzés és/vagy az önmegvalósítás szférájából. Ezzel előrébb vihető a szűk és tág társadalom minősége, az esélyegyenlőség, a népesedés ügye is.

