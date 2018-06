Előrébb lépett a DE a QS-rangsorban

A világrangsorra idén is 6 magyar egyetem került fel. A Debreceni Egyetem feljött a második helyre (601-650.), megelőzve az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, amely idén a 701-750. helyen végzett. Az elmúlt évhez hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem érte el a legjobb eredményt, idén a 470. helyre rangsorolták, míg a Pécsi Tudományegyetem a 701-750., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem a 801-1000. helyen található.

A Debreceni Egyetem jelentősen javítani tudott a tavalyi pozícióján a hat szempont szerinti értékelés alapján: akadémiai szféra megítélése (Academic Reputation) – 40%; az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakorisága (Citations per Faculty) – 20%; oktatók és hallgatók aránya (Faculty Student) – 20%; a munkaadók véleménye (Employer Reputation) – 10%; külföldi oktatók száma (International Faculty) – 5%; külföldi hallgatók száma (International Students) – 5%.

Az előrelépéshez jelentősen hozzájárult, hogy tovább növekedett az egyetemen tanuló külföldi diákok száma. Ez a mutató a Debreceni Egyetem legfőbb erőssége, hiszen ebben a kategóriában a 194. helyre rangsorolták az egyetemet, szemben a tavalyi 250. pozícióval. Szintén javult az intézmény megítélése az akadémiai szférában (501+ kategória) és a munkaadók körében (szintén 501+ kategória), és erősödött az oktatói-hallgatói arány tekintetében is (448. hely).

A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds (QS) 2004 óta készíti el a felsőoktatási intézmények világrangsorát. Az idei kiadásban több mint 4.000 felsőoktatási intézmény teljesítményét vizsgálták meg, közülük a listára 85 országból 1011 intézmény került fel. Az összesített listán az első négy helyet amerikai egyetemek foglalják el:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Egyesült Államok

2. Stanford University – Egyesült Államok

3. Harvard University – Egyesült Államok

4. California Institute of Technology (Caltech) – Egyesült Államok

5. University of Oxford – Egyesült Királyság

6. University of Cambridge – Egyesült Királyság

7. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Svájc

8. Imperial College London – Egyesült Királyság

9. University of Chicago – Egyesült Államok

10. UCL (University College London) – Egyesült Királyság

470. Szegedi Tudományegyetem – Magyarország

601-650. Debreceni Egyetem – Magyarország

701-750. Eötvös Loránd Tudományegyetem – Magyarország

701-750. Pécsi Tudományegyetem – Magyarország

801-1000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Magyarország

801-1000. Budapesti Corvinus Egyetem – Magyarország

