Előre a dupla győzelemért

Sok honfitársunk számára ez sokkal több, mint egy sima meccs. A két nemzet viszonya kis jóindulattal sem nevezhető felhőtlennek. Az okok többé-kevésbé mindenki számára ismertek. Ellátogatott Telkibe a Carpathian Brigade nevű szurkolói csoport, hogy még a Szlovákiába utazás előtt közösen biztassák a mieinket. A görögtűz mellett egy molinót is kifeszítettek, amin a „15 millió magyarért küzdjetek!” felirat volt olvasható.

Számítanak rá, hogy nemcsak a pályán várható óriási csata, hanem azon kívül is. A helyi rendőrség szigorú biztonsági szabályokat vezetett be a város határában és a stadion környezetében is. A szurkolók egy része úgy gondolja, ez az összecsapás épp megfelelő alkalom arra, hogy leverjék a másikon felgyülemlett vélt, vagy valós sérelmeiket. De valóban erről kell szólnia ennek az eseménynek?

Emlékezetes kijelentést tett a tévében Elek Gábor, az FTC vezetőedzője, miután tavaly decemberben óriásit harcolva 31–29-re megnyerte utolsó középdöntő-mérkőzését a magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen a franciaországi Európa-bajnokságon. A korábbi szövetségi kapitány olvasatában az a siker dupla győzelemnek számított, hiszen egyrészt nyertünk, másrészt a románok kikaptak. Bár most nem a románok, hanem a szlovákok ellen játszunk, és nem a női kézisek indulnak csatába, hanem a férfi focisták, de cél ugyanaz, a dupla győzelem! A pályán!

– Szabó Dóra –

