Előnynek érzi a származását

A közelmúltban bemutatták azt a 14 döntőst, akik június első hétvégéjén megküzdhetnek majd a Nemzet Szépe címért. Az előválogatókon legszebbnek ítélt lányok között van Eisam Eldeen Yasmin is. Ahogyan arról a neve és fotói is árulkodnak, a 26 éves lány félig szudáni: édesanyja magyar, édesapja pedig szudáni származású, derül ki a Nemzet Szépe sajtóközleményéből.

Más nevezte be

„Szerintem a származásom előnyt jelent a verseny szempontjából. Nemcsak külső, de belső értékekkel is gazdagodtam szüleim származásának köszönhetően. A sokszínűség nemcsak ebben mutatkozik meg. Anyukám a Zeneművészeti Főiskolán, apukám pedig a Műszaki Főiskolán végzett, így mind reál, mind humán oldalról kaptam támogatást, és elvárásokat is. Székesfehérváron születtem és ott is nőttem fel. Három testvérem van, egy fiú és két lány, akikkel egyébként külsőleg nagyon hasonlítunk egymásra” – mondta Eisam Eldeen Yasmin, akit a húga nevezett a versenyre, de egyáltalán nem bánta, mert úgy érzi, teljes mértékben azonosulni tud a Nemzet Szépe koncepciójával. A magyar alapítású nemzetközi szépségverseny egyedülálló módon az adott nemzet értékeit társítja a külső- és belső szépséghez. A versenyszabályzat értelmében nem jelentkezhetnek mások mellett szépészeti, plasztikai műtéten átesett vagy tetovált lányok, valamint a döntő színpadán nem jelennek meg bikiniben sem. A cél egy olyan királynő megkoronázása, aki példaként szolgál a fiatal generáció, a társadalom és az egész nemzet számára.

Magyar hagyományokat is ápol

„Úgy gondolom, hogy bennem megvannak azok a tulajdonságok amiket a zsűri keres a Nemzet Szépe királynőjében. Számomra nagyon fontos az egyensúly, a belső értékek ápolása, a tájékozottság, a család, a természet és ebből fakadóan a természetesség is. Első ránézésre talán furcsának tűnhet, de anyukámnak köszönhetően a magyar hagyományok ápolása végigkísérte gyerekkoromat. Nem véletlen, hogy kedvenc versem József Attila Mama című költeménye, amit még mindig, álmomból felébresztve is el tudok mondani. Apukám révén más értékeket is kaptam életem során, amitől szélesebb látókörű és elfogadóbb lettem.

Úgy érzem, hogy a két kultúra és a gének keveredése olyan pluszt adott számomra, amivel méltó lehetek a korona viselésére” – tette hozzá Eisam Eldeen Yasmin, aki hamarosan 13 társával együtt részt vesz majd a Nemzet Szépe tíz napos felkészítőtáborában.

