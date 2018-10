Elődeik a nagy háború frontjait is megjárták

A katonalovakra emlékeztek a fürdővárosbeliek az elmúlt napok egyikén a Porszem Lovas Egyesület által szervezett eseményen a Szent István parkban. A katonasággal közösen szervezett családi programot minden évben megtartják, és ez már a tizedik volt a sorban. A régi helyszínt, a szoboszlói lovardát, azonban most hagyta el először az esemény.

Régi idők emlékei

– Egyszerűen kinőttük a helyszínt, ezért rendeztük meg a Szent István parkban az eseményt – fogalmazott Kiss Klára szervező, aki a programok ismertetése mellett rávilágított arra is, hogy Hajdúszobosz­lón milyen nagy tiszteletben tartják a katonalovakat és azok leszármazottjait.

– A nagyszülők, dédszülők elbeszéléseiből tudjuk, hogy melyik lónak milyen felmenői voltak, hogyan tértek haza az éppen száz éve véget ért első világháborúból, illetve gazdáik miként szoktatták vissza a lovakat a „civil életbe”. Tíz lóval jöttünk el a megemlékezésre, volt lovaglás, lovasbemutató, a régi időkről Piroska János hagyományőrző mesélt, és mások mellett felléptek a hagyományőrző együttesek is. Szerepelt a programban a madárröptetés is, hiszen annak idején a madarak is tagjai voltak a hadseregnek. A katonaság tájékozódási futást is rendezett, de elhozta a korabeli fegyvereket, azokat kézbe lehetett venni. Azt kívánom, hogy soha többé ne legyenek katonalovak.

