“Előbb-utóbb a mi csatáraink is megtalálják a góllövő cipőiket”

Debreceni EAC–Földes KSE 10–1 (4–0)

100 néző. Vezette: Gyarmati I. (Nedeczky Zs., Nagy R.)

Debrecen: Tar G. (Hetrovics R.) – Csák Zs. (Szőke P.), Magyar A. (Dr. Rácsai L.), Magi L. (Köstner T.), Rácsai L., Molnár M. (Lénárt P.), Papp G. (Tóth Z.), Párducz T., Buzai G., Nagy K. (Radványi R.), Dudás D. Edző: Katona László.

Földes: Horváth Zs. – Kiss Z. (Faragó R.), Bernáth G., Bíró B., Bakonyi J., Vincze Cs., Fegyverneki B. (Karacs T.), Mészáros T., Dede I., Orsó A., Antós A. (Mező B.) Edző: Bakonyi János.

Gól: Csák Zs.(2), Rácsai L.(2), Molnár M., Nagy K., Lénárt P.(2), Hetrovics R., Bernáth G.(ög), illetve Mészáros T. Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 8–0.

Katona László: Hagyományosan nem túl jó a helyzetkihasználásunk, de az első félidőben még az első félidőben is tudtak újat mutatni a fiúk. Így is megnyugtató előnnyel kezdtük a második félidőt, amibe kicsit beleadtunk, de a cserék most jól sültek el és ez további gólokban mutatkozott meg.

Bakonyi János: Gratulálok a DEAC csapatának, további sok sikert kívánok nekik. A mi csapatunk meg szégyellje magát.

Komádi SE–Le Petit DSC 6–4 (2–0)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Vadon T., Takács I.)

Komádi: Bokor Cs. – Kirimi P. (Kóti P.), Tóth L., Kóti R., Balogh S., Nagy J., Papp B., Holló J., Fekete Zs., Buliska Gy., Fésűs K. Edző: Szabó Sándor.

Debrecen: Selyem D. – Barabás Z., Tóth Cs., Sándor R., Nagy Z. (Szabó B.), Mikó Z., Gorzsás I., Kiss R., Tamás A., Balázs Á., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Gól: Balogh S. (2), Nagy J. (3), Fésűs K., illetve Mikó Z., Tamás A. (2), Szabó B. Jók: Fésűs K., Balogh S., Nagy J., illetve Tamás A., Mikó Z. Kiállítva: Kóti R. Ifi: 2–3.

Szabó Sándor: Gólgazdag mérkőzésen 6–0-s vezetés után a győzelem olyanná alakult mint a mai nap, munkássá.

Fehér János: Ha nem 6–0-nál kezdtünk volna el futballozni, akkor talán megnyerhettük volna ezt a mérkőzést. Ha a játékkal foglalkoznánk már akkor látszik, hogy tudunk négy gólt is rúgni tíz perc alatt. Mindenkivel meg vagyok elégedve és sérült Bere Ádámnak mihamarabbi gyógyulást kívánunk.

Nagyrábé Petőfi SK–Báránd KSE 4–1 (2–0)

150 néző. Vezette: Gulyás S. (Varga Gy., Géhl B.)

Nagyrábé: Kriston D. – Johan Gy., Tóth P., Parti P., Nagy Cs., Faragó L., Szabados M. (Mező A.), Szabó T., Mészáros I., Balogh M. (Ötvös S.), Kovács A. Edző: Tóth Péter.

Báránd: Tóth S. – Mester N., Török D. (Horváth A.), Csóka G., Török Zs. (Lakatos A.), Vass Á., Schulller I., Faragó B., Mester L. (Piros A.), Ertsey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János

Gól: Balogh M., Nagy Cs., Szabados M., Faragó B.(ög) illetve Vígh N. Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 4–1.

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak a mai mérkőzéshez, a mai mérkőzésen nyújtott jó hozzáálláshoz. További sok sikert kívánunk a Báránd csapatának.

Szabó János: Megérdemelt hazai győzelem.

Nádudvari SE–Püspökladányi LE 0–2 (0–0)

100 néző. Vezette: László J. (Darányi A., Búzás A.)

Nádudvar: Dobi A. – Barató G., Erdős M., Cseke Zs., Szabó Zs., Kovács I., Székely Z., Szabó S., Forgó S., Varga D., Szegi Zs. Edző: Gere Csaba.

Püspökladány: Katona N. – Jámbor M., Mile B. (Horváth I.), Szabó B. (Nádházi S.), Baranyai L., Szabó L. (Nagy S.), Karacs Z. (Dajka L.), Danka L. (Ispán R.), Szabó P., Ferenczi L., Varga L. Edző: Fülöp András.

Gól: Karacs Z., Ispán R. Jók: Szabó Zs., Cseke Zs., Erdős M., illetve Senki Ifi: 2–0.

Gere Csaba: Semmivel nem voltak a ladányiak jobbak, csak azzal, hogy azt a két helyzetüket kihasználták. Előbb-utóbb a mi csatáraink is megtalálják a góllövő cipőiket… Remélhetőleg… A mérkőzés végén frissebb volt az ellenfél a cserékkel, viszont nekünk már az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Pozitív a játékosok nagy részének a hozzáállása, s biztató az is, hogy egy újabb nádudvari fiatalt tudtunk bevetni, Cseke Zsoltot, aki jó játékkal hálálta meg a bizalmat.

Fülöp András: A múlt heti égés után a célfutballunk eredményes volt.

Hajdúszováti SE–Konyári SE 1–4 (0–1)

50 néző. Vezette: Mészáros Cs. (Tulipán M., Nyilas Z.)

Hajdúszovát: Marton A. – Lakatos Balogh R. (Mezei L.), Lakatos zs., Rostás N., Balogh D. (Szabó J.), Lakatos K., Nagy Zs., Gombos Á., Szőllősi L., Major I. (Szabó G.), Lakatos I. Edző: Balogh Ferenc.

Konyár: Száraz Cs. – Kovács B., Csuka Zs. (Gellén A.), Tamási G., Tamási S., Bakk I. (Czibere B.), Nagy A. (Lakatos G.), Horváth Gy., Tasi I. (Erdelics G.), Horváth Á., Rézműves K. Edző: Kiss László.

Gól: Nagy Zs., illetve Horváth Gy., Nagy A., Bakk I., Erdelics G. Jók: Senki, illetve Mindenki

Balogh Ferenc: Jó erőből álló konyári csapat ellen vesztettünk. Megérdemelten győztek, gratulálok nekik. Bízom benne, hogy jövő héten már kicsit összeszedettebb lesz a csapat.

Kiss László: Nyertünk. Nagyon régen tudtam ezt mondani, de remélem nem utoljára ebben a szezonban. Köszönöm a fiúknak, csak így tovább.

