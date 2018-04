Élő kapcsolatban üzent Izraelből egy túlélő fia

A településről elhurcolt, deportált vagy elmenekült zsidókra emlékeztek április 16-án, a magyar holokauszt emléknapján a nyírségi településen. A 2. világháború előtt csaknem 300 zsidó élt a faluban. Egy részük Auschwitzba, vagy más lágerbe került, mások nagyvárosi gettókban haltak meg. Csupán néhányan élték túl a borzalmakat, de Nyíracsádra már nem tértek vissza többé.

A faluban élt akkoriban Klein Ilonka néni is, a túlélők egyike, aki a háború után családjával együtt Izraelben telepedett le. A modern technika segítségével és Illés Gabriella tanárnő közreműködésének köszönhetően sikerült élő videó kapcsolatot teremteni a szintén Izraelben élő Deutsch Györggyel, aki ennyi évtized távlatából is könnyeivel küszködve, elcsukló hangon számolt be édesanyja, Ilonka néni gettóba hurcolásáról, csodával határos módon történt szökéséről, valamint arról, hogyan bújtatták a szomszédok, ismerősök az egész családot Nyíracsádon. A diákokat a tankönyvek száraz anyaga után szemmel láthatóan megdöbbentette és megérintette az élő kapcsolat hitelessége.

Ezt követően a mintegy negyven gyerek kisétált a falu egyik utcájának végén található egykori zsidó temetőbe, megnézhették a sírokat, tanulmányozták a héber feliratokat és megtalálták a három magyar nyelvű síremléket is. A múltidéző séta a baptista imaháznál ért véget, ami egykoron a zsinagógának adott otthont.

