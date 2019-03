Elmosta a Berettyó a Szigetszentmiklóst

Hamar magához ragadta a kezdeményezést az MVFC, ennek eredménye, hogy már az ötödik percben megrezdült a dunántúliak hálója: Amílcar lőtt 9 méterről a kapuba. A fél­idő derekán ismét nyomás alá helyezte a Mezei-Vill a vendégeket, jött is a második gól, Serginho bombázott a kapu közepébe. Amílcar átadása után Gál szerezte meg csapata harmadik gólját, majd a portugál lőtte meg a második találatát.

Magabiztosan

A második félidő elejét két kapufával indította az MVFC, de a hajdúságiak kapusának is akadt dolga. Már a hetediknél tartott a Berettyó, amikor végre a vendégek szépítő gólja is megszületett a 34. percben, egy szép támadást fejezett be Gál Máté. A meccs utolsó találatát Szabó Péter lőtte, tíz méterről keményen lőtte el a labdát a kapu jobb oldalába, kialakítva a 9–1-es végeredményt.

Fotó: Matey István

Sergio Mullor így értékelt a lefújás után: – Nagyon örülök, s nemcsak az eredmény, hanem az egész meccs miatt. Magabiztosan játszottunk, minden pillanatban arra törekedtünk, hogy a legjobb megoldásokat válasszuk. Egy olyan meccsen jár a gratuláció, ahol kilenc gólt szerez a csapat és 58-szor lő kapura – elemzett a szakvezető a futsalhungary.hu oldalon.

HBN

