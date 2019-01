Élményekkel teli, gyakorlatiasabb oktatás

A vállalat célja az, hogy hozzájáruljon a gépész szakma képzési színvonalának növeléséhez, és lehetőséget biztosítson a diákoknak egy hosszú távú karrierterv kidolgozására. A FAG ezzel a megállapodással vállalja, hogy a 9-12. évfolyamon a kéttannyelvű gépész osztályok és a 13. évfolyamon a gépgyártás-technológiai technikus osztály számára egy Schaeffler-specifikus képzési programot állít össze. Emellett továbbra is folyamatosan biztosítja a tanulóknak a nyári gyakorlat és a jogszabályban előírt 50 órás közösségi szolgálat végzéshez a magas színvonalú körülményeket, és a kihívással teli munkát. Az oktatáshoz szükséges minden tárgyi eszközt ingyen bocsátanak az intézmény rendelkezésre, és igyekeznek segítséget nyújtani a tantermek, tanműhelyek kialakításában, valamint a tanműhely eszközeinek, gépparkjának folyamatos fejlesztésében.

Szabó Péter, a FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, már 11. éve foglalkoznak gyakorlati képzéssel, ez alatt az idő alatt 312 tanulójuk volt, és most elérkeztek egy olyan ponthoz, amikor egy szinttel feljebb szeretnének lépni, a képzés színvonalának emelésével.

– Egyre több és magasabban képzett munkavállalóra van szükségük az automatizálás és az Ipar 4.0-s technológiai fejlődés következtében. Cégünk számára nagyon fontos a Mechwart diáksága: 2013 óta 40 fő töltötte nálunk nyári gyakorlatát, ebből azóta 14 már a kollégáink, vagy duális hallgatóként van jelen. Igyekszünk mindent megadni az iskolának ahhoz, hogy még színvonalasabb képzést tudjon biztosítani, és bízom benne, nagyon sok mechwartos munkavállalónk lesz – fejtette ki Szabó Péter. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem az az elsődleges cél, hogy mindenki a Schaefflernél álljon munkában, sokkal inkább az, valóban olyan szakembereket képezzenek, akik a debreceni gazdaságnak előnyére válnak.

– Persze számolunk azzal is, hogy a tanulók nagy része nálunk akar munkába állni, de ez nem kritérium! 120 fővel működő tanműhelyünk esetében is ez a helyzet: nincs semmiféle kényszer, nem kell mindenkinek hozzánk kerülnie egy-egy év végén – emelte ki az ügyvezető, s hozzátette, minden a képzésen múlik majd.

– Ha színvonalas oktatást nyújtunk a Mechwarttal karöltve, és a diákok megismerik, megszeretik a céget, úgy gondolom, szívesen állnak majd nálunk munkába. De ha mégsem, találnak olyan munkahelyet, ahol kamatoztatni tudják az itt megszerzett tudást – magyarázta Szabó Péter. Az együttműködés részleteitől szólva kifejtette, egyeztettek az iskolával, s lesznek olyan tanórák, melyek speciálisan a Schaefflerre vonatkoznak majd. Ezek tananyagát segítenek összeállítani szakembereik, akik természetesen minden más szakmai kérdésben rendelkezésre fognak állni.

– A technológia rendkívül gyorsan fejlődik, minden az automatizálás, a robotizálás felé mozdul. Ehhez kell alkalmazkodnunk, követnünk kell, de még jobb, ha kicsit meg is tudjuk előzni. Ezért is kötöttük ezt a megállapodást – mutatott rá.

Vitai Csaba Gábor, a FAG Magyarország Ipari Kft. cégvezetője kiemelte, a Mechwart mindig is garancia volt a gépészet magas színvonalú oktatásában, s ezzel az egyezménnyel a munkára való felkészítést szeretnék hatékonyabbá tenni.

– Olyan megállapodást kötünk, amely mindenki számára előnyökkel jár: gyorsabb munkaintegritást jelent majd a Schaefflernek, az intézmény számára gyakorlatorientált oktatást, a diákoknak pedig élményekkel teli képzési programot, és sokkal gyakorlatiasabb oktatási rendszert – fogalmazott a cégvezető.

– A Schaeffler-csoporttal, az FAG-val már régóta kapcsolatban állunk, több mint hat éve dolgoznak, tanulnak gyakornoki programunk keretében diákjaink a vállalatnál. Ezt a kapcsolatot fűzzük szorosabbra most ezzel a megállapodással, amely komoly szakmai kihívás, és nem csak tanulóinknak, de tanárainknak is lehetőség a tanulásra – mondta dr. Barcsa Lajos, az intézmény vezetője az ünnepélyes aláíráson, amelyen részt vett Komolay Szabolcs alpolgármester, Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója és prof. dr. Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese is.

HBN

