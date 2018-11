Ellenálló, divatos, spekulatív vagy készséges?

Az idei Debreceni Nemzetközi Művésztelep meghirdetésekor (amely július 30-tól augusztus 11-ig tartott) két önmagában is komplex fogalmat szorítottak egy valójában nem létező szóösszetételbe: dizájnrezisztencia. A kéthetes nyári műhelymunka során, valamint az ott elindult aktív párbeszéd nyomán megvalósult munkákból létrejött kiállítás többek között olyan problémákkal foglalkozik, mint a dizájn és az ellenállás fogalma, a dizájn mindenhatósága, dizájn és művészet, képzőművészet viszonya. A munka ebből a dizájnnal szembeni ellenállásból indult ki, azzal az alapkérdéssel: vajon miként áll ellen a képzőművészet a dizájnnak? Továbbgondolva a nyári workshop tapasztalatait, Dizájn és ellenállás címmel tizennégy kortárs művész és dizájner legfrissebb alkotásaiból nyílt kiállítás a MODEM-ben. A január végéig látható tárlathoz (MODEM, 3. emelet) kapcsolódva ezen a hétvégén egy konferenciát is rendeztek a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) szakembereivel.

Ki a formatervező?

Köszöntője után Horányi Attila egyetemi docens, szakvezető (MOME Designkultúra) bemutatta az előadókat. Az első, Koós Pál (egyetemi docens, igazgató, MOME Design Intézet) Vízión innen, formán túl című előadásában azt feszegette, hogy a formatervezés kifejezés egyenlő-e a dizájnnal. Természetesen nem feleltethető meg a két fogalom egymással, bár a magyar formatervezés szó angol fordításában is – nem jól – a design szó szerepel. No de ki a formatervező? Egy melós srác, aki a kezével megmunkál egy anyagot? Vagy ha úgy mutatkozom be, hogy formatervező művész, az már mindjárt másabb és ezzel feljebb rakom a státuszomat? – említette egy megtörtént eset kapcsán Koós, akitől egy értelmiségi társaságban elfordultak, miután „csak” formatervezőként mutatkozott be.

A szakember számos olyan tárgyat vetített elénk, amelyiknek ugyan kialakult, adekvát formavilága van, ám a fiatal tervezők újraálmodták, így formatervezett termékké vált. Ilyen például Szikszai Gusztáv RingClockja, azaz hightech gyűrűórája, amelyről senki nem gondolta volna, hogy gyártásra kerül… A vízálló RingClock mechanikus szerkezete rozsdamentes acélból készül, és elég megcsavarni az ujjunkon, hogy a LED technológiának köszönhetően felvillantsa a pontos időt.

Nagy érdeklődés kísérte Vadas József (professzor emeritus, Budapesti Metropolitan Egyetem Design Intézet) A trendeknek ellenálló designtól a divatként megújuló designig című előadását. A professzor évtizedek óta járja a bútordizájn seregszemléket, így rálátása van arra, hogyan lett a dizájn része a gazdaságnak, így a mindennapoknak a II. világháború után, amikor a tervezők érvényesülhettek.

