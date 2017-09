Ellehetetleníti a változás a debreceni üzletházat?

Márciusban tárta a nyilvánosság elé átfogó városi közlekedés-fejlesztési tervét a debreceni önkormányzat, mely a cívisváros számos pontján módosítja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az egyik legjelentősebb változás, hogy a Külsővásártértől a Piac utca irányába egyirányúsítják a Széchenyi utcát, ami azzal is jár, hogy az átszervezés következtében a jövőben lezárják a Halköz Üzletház mélygarázsának Széchenyire nyíló lejáratát. Az ott élők szerint amellett, hogy ez a döntés kényelmetlenségekkel jár, nagyban befolyásolja a Simonffy utca leterheltségét, illetve a rosszabb megközelíthetőség miatt hosszútávon kihathat a mélygarázs és az üzletek forgalmára.

Kevés belvárosi parkoló

– Az említett bejárat megszüntetésének tervéről minket senki meg nem kérdezett. Annak idején egyikünk sem úgy vette meg, bérelte ki a lakásokat, üzleteket, hogy ilyen változások következnek egyszer – vág bele az egyik üzlettulajdonos. A Simonffy utca túlterhelődéséről és az üzletek forgalmának visszaeséséről szóló aggályaikat, mondja, igazolta a Széchenyi utca júliusi felújítása. A munkálatok idejére ugyanis lezárták a már említett, mélygarázsba vezető lejáratot, aminek következtében, állítja, 40-50 százalékkal esett vissza a boltok látogatottsága, és a parkoló kihasználtsága is drasztikusan csökkent.

– A közlekedők, észlelve a lezárást, inkább tovább hajtottak, mintsem, hogy megkerülve az egész tömböt a Simonffy utcai bejáratot vegyék igénybe. Megfigyelésünk szerint korábban 70-30 arányban használták az autósok a két kijáratot (a Széchenyi javára), aminek egyik oka, hogy a Simonffy utcai kijárat a gyalogosforgalom sokkal kiszámíthatatlanabb. A belvárosi üzletek eddig sem rendelkeztek számottevő parkolási lehetőséggel, a vásárlók nagy része itt parkolt le, innen indult bevásárolni, enni vagy éppen kikapcsolódni. A Debrecenbe érkezők, mivel kevésbé járatosak a helyi parkolási rendben, leginkább a mélygarázsokat keresik, hiszen ezek a felszíni parkolónál sokkal olcsóbbnak és védettebbnek számítanak.

De az egyirányúsítás után ők sem fognak tudni lemenni, hanem helyette olyan helyen teszik le az autót, ahol jó eséllyel megbüntetik őket. A városnak nem az lenne az érdeke, hogy könnyen lehessen parkolni?”

– kérdezi.

Most meg lerontják?!

Az itt élők azt javasolják, a már kiépített közlekedési lámpát is kihasználva cseréljék fel a Széchenyi utcai lejárat beengedő kapuit.

– A Széchenyi utca nem gyorsforgalmi út, hanem belvárosi rész üzletekkel. Ha a zöldhullám elviszi a forgalmat, ki fog megállni a turisták közül? Inkább fel kéne hívni a figyelmet, hogy itt le lehet tenni az autót. A lehajtási lehetőségek bővülését szeretnénk: a Külsővásártér felől kocsival is be lehessen jutni az üzletház alá, és ki is lehessen fordulni onnan a Széchenyi utcára. De ehhez meg kellene cserélni a két beengedőkaput. Nem hinnénk, hogy ez annyira megakasztaná a majdani zöldhullámot. Van másutt is példa arra a városban, hogy több sáv esetén a belsőből lehet balra kanyarodni.

A DV Parking hosszú évekig küzdött azzal, hogy nem volt jó a mélygarázs kihasználtsága, mostanra sikerül hozni a jó átlagot, ezzel az intézkedéssel viszont lerontják. Gondolják át az észrevételeinket!”

A közös képviselő felvetése

Az üzletközpont közös képviselője, Hajdu István közvetlenül a forgalom átszervezését ismertető sajtótájékoztató után elmondta aggályait az illetékeseknek. – A tervből kiderül, hogy a Széchenyi utcán három sáv megy majd a Piac utca irányába, valamint egy szembejövő lesz kialakítva a tömegközlekedés számára. Ez utóbbi ütközne az üzletházba bekanyarodó forgalommal, ezzel magyarázzák a Széchenyi utcai lejárat lezárását. Pedig akadna megoldás, meg kellene cserélni a be- és kiengedőkapukat. Ez esetben a mélygarázs irányából nézve a bal oldalról ki lehetne hajtani a Széchenyire, míg onnan a jobb oldali kapun keresztül lehetne lehajtani a mélygarázsba, így nem keresztezné egymást a gépjárműforgalom.

Felvetését azzal utasították el, folytatja, hogy ha nem tud minden autó lehajtani a zöld idején, akkor a feltorlódó autók akadályozhatják a buszsávban közlekedő járműveket.

Amennyiben három autó be- és ki tudna jutni, már nem alakulna ki torlódás, de sajnos ebben az ügyben a város nem hajlandó segítséget nyújtani”

– magyarázza.

Amennyiben lezárják a lejáratot, a Simonffy utcát az eddiginél jóval több autós használja majd a mélygarázs megközelítésére. – Azt a problémát is jeleztem a polgármester úrnak, hogy amennyiben nem cserélik le a várakozni tilos táblát megállni tilosra, a Simonffy utca nem fogja elbírni a megnövekedett forgalmat. Ugyanis a Debreceni Törvényszék hátsó bejáratánál és az üzletházzal szomszédos ingatlanok előtt várakozó autók miatt nem marad két sáv a be- és kijövő forgalomra. Közös képviselőként a polgármesteri hivatalnál feljebb nem tudok menni, hiszen a bíróság nem a mi kompetenciánk, hanem a Halköz Üzletház tulajdonosaié. De ezeket elmondtam az önkormányzati tájékoztatót követő társasházi közgyűlésen is – jegyzi meg Hajdu István.

A város nem változtat

Érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál is, terveznek-e felülvizsgálatot a Halköz Üzletház ügyében. Válaszukban leszögezték: hozzájuk nem érkezett megkeresés a témában, ezért nem is gondolkodnak változtatni az elfogadott tervezeten. Közölték: a Széchenyi utcáról jelenleg is csak jobbra kis ívben megközelíthető a mélygarázs. Mivel e keresztmetszetben összesen három forgalmi sáv adott, a Piac utca irányába haladva a mélygarázs felé balra kanyarodók rendkívüli módon visszatorlasztanák a forgalmat, balesetveszélyes helyzetet teremtve, valamint a jelenleginél sokkal nagyobb forgalmi dugók keletkeznének. A Simonffy utca felől mind a behajtás, mind a kihajtás lehetséges marad a belváros forgalomtechnikai átalakítását követően is. A Széchenyi kert felől érkezők a Széchenyi utca felől a Tisza István utcára balra kanyarodva, majd onnan a Simonffyn keresztül közelíthetik meg a mélygarázst.

