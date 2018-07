Ellátják a környéket is friss kenyérrel

A falu polgármestere, Szántó József arról beszélt lapunknak, hogy nagyon jól haladnak a településen a fejlesztések. Meg lehet említeni itt az óvoda energetikai korszerűsítését, az önkormányzati pékséget, a sertéstelep és struccfarm létrehozását, a hűtő- és vendégház kivitelezését, valamint a sportcentrum és a kerékpárút megvalósulását is. A falu vezetősége még élhetőbb és szebb környezetet szeretne létrehozni.

Itt is kevesebb közmunkás

– Sok lehetőséget megragadva nyújtottunk be a közösségért pályázatokat, amelyek jelentős része sikeres is lett. A közmunkaprogram nagyon jól halad, hiszen nálunk valóban dolgoznak és elhivatottak a közfeladatban dolgozók. Úgy gondolom, hogy sokan vannak olyanok is, akik a közmunkaprogram hatására tudtak helytállni, és megtalálni a helyüket a munkaerőpiacon. Sok hátrányos helyzetű ember van, aki például az otthoni elfoglaltsága miatt – mert például gyermeket nevel – nem is vágyik a stabil munkaháttér kialakítására.

De most látják a példát, és akarnak dolgozni, és szembesülnek azzal, hogy milyen jó az, ha van stabil, több keresetük”

– tette hozzá a faluvezető, aki azt is elmondta: a cél az, hogy a pályázatok segítségével lehetőség legyen olyan létesítményeket és szolgáltatásokat biztosítani, ahol kimondottan a helyi lakosokat tudják majd alkalmazni. Hiszen minden közfoglalkoztatott munkája fontos az önkormányzatnak.

Szántó József, Sáránd polgármestere | Fotó: Kovács Péter

Változás történt annyiban, hogy a több mint 100-ról csaknem 70-re csökkent a közfoglalkoztatotti létszám, a központi támogatás hiánya miatt. Azonban a helyi vezetőség minden lehetőséget kihasznál, hogy a kiesett munkavállalóknak is keresetet tudjon adni. Erre szolgál a helyi önkormányzati pékség létrehozása is, ahol éjszaka a helyben lakó asszonyok azon dolgoznak, hogy a másnapi friss kenyeret idejében ki tudják sütni, amit hajnalban a kiszállító elvisz a környező települések felvásárlóihoz.

Fotó: Kovács Péter

Miniszteri elismerést kaptak

A település minisztériumi elismerésben részesült a közfoglalkoztatási programban elért eredményeiért. Ebben 51 önkormányzat, illetve nonprofit gazdasági társaság és egyéb szociális szervezet vett részt. Köztük a falu mint díjazott, hétmillió forint támogatást kapott. A pénzből a település egy ingatlant vásárolt, ami közfoglalkoztatási telephelyként tölti majd be a szerepét. Kibontakozóban van a szabadidős- és sporttevékenységek támogatása is.

A település is csatlakozni fog a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpárút-hálózatba, folyik egy szabadidőpark kialakítása is, ami egy 40 személy befogadására alkalmas, 10 faházas gyermektábort és egy lovastanyát foglal magában. Hangsúlyt fektetnek a lovas oktatásra, hiszen erre helyben igény van. A sportcentrum területén egy rekortánpálya is lehetőséget ad a sportolásra – tudtuk meg a polgármestertől.

Fotó: Kovács Péter

