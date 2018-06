Elkezdte a Loki öthetes felkészülését a bajnoki rajtra

A belga válogatott Lukaku viharzott el a szélen a pallagi edzőközpontban, amikor beléptünk az intézmény kapuján. A támadó a büfében csillogtatta meg rendkívüli gyorsaságát, ugyanis ott nézte a televízión az tréningre készülő DVSC legénysége a Belgium–Panama világbajnoki csoportmérkőzést. Ferenczi János elmondta, többgólos belga sikert vár, igaz, ez a szünetben még kissé távolinak tűnt, de ő bízott Hazardék fölényes sikerében, ami be is jött végül (3–0).

Rutinosabbá vált a Loki

A debreceniek balhátvédje tavasszal több hetet kihagyott sérülés miatt, ezért ő nem volt nagyon kifacsart a szezon végére. – Jó volt a két hét szabadság, de annyi számomra éppen elegendő volt ahhoz, hogy teljesen kipihenjem magam. Úgyhogy örülök, hogy újra elkezdtük a munkát. Biztosan jót tenne egy-két új ember érkezése, ez ilyenkor megfrissíti kicsit a keretet, meglátjuk, hogyan alakul társaság összetétele – mondta a labdarúgó, aki szerint megvan rá minden esély, hogy a Loki a következő szezonban is az élmezőnyben küzdjön. – A mögöttünk hagyott idényt úgy kezdtük, hogy több olyan játékosunk is volt a csapatban, aki még nem játszott korábban NB I-es mérkőzést. Ez is okozhatta az olykor hektikus teljesítményünket. No és persze az, hogy tavasszal nagyon sok sérültünk volt.

Most valamivel már rutinosabb a gárda, és ha a sérülések is elkerülnének bennünket, akkor ott lehetünk ismét a bajnokság élmezőnyében”

– jelentette ki Ferenczi, aki vérmes spanyol szurkolóként a Hierro-csapatnak szurkol a vébén, de amiatt sem volt szomorú, hogy a portugál Ronaldo három gólt rúgott pénteken a hispánoknak, hiszen a Real Madrid is nagy kedvence.

Lehetnek érkezők

Herczeg András vezetőedzővel is a vb-meccs alatt váltottunk néhány szót. – Öthetes felkészülés előtt állunk, ezen a héten hétfőn, kedden és csütörtökön két tréninget tartunk – mondta el a tréner.

Fotó: Molnár Péter

– Hétvégén egymás közötti játék szerepel a programban, az azt követő szombatokon pedig összecsapunk a nyíregyháziakkal idegenben, utána a Kisvárdával, majd a Vác és az Arad lesz az ellenfelünk – fogalmazott Herczeg András, aki szerint lehetnek érkezők a Debrecen keretében, de konkrétumról egyelőre nem tudott beszámolni a szakember.

Közben az eső is elállt a Debreceni Labdarúgó Akadémián, a belga–panamai meccs első félideje is véget ért, így hát következhetett a felkészülés első labdás tréningje.

Szintén a hétfői nap híre volt, hogy a Videoton leigazolta a Loki bal oldali támadóját, Sós Bencét.

TN

