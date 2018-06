Elkezdődött a könyv ünnepe Debrecenben

Hivatalosan is megnyitották a 89. Ünnepi Könyvhetet és 17. Gyermekkönyvnapokat Debrecenben a Csapó utcai sétálóövezetben, csütörtök délután. – Városunk 1561 óta egy olyan nyomdával rendelkezik, mely nagyon nagy részt hasított ki magának a magyar könyvkultúrából. Debrecen a kollégiumon és a nagykönyvtáron keresztül ennek a kultúrának az őrzője és a továbbadója is. Ez a rendezvény a könyveken és az irodalmon túl a művészetekről, és azon belül a zenéről is szól –mondta Komolay Szabolcs, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere, utalva arra, hogy az idei könyvhét is a város nagy kulturális intézményeinek összefogásban, a szervező Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Déri Múzeum és a MODEM együttműködése nyomán valósul meg. A megnyitón a rendezvény díszvendége, Tompa Andrea, az utóbbi évek figyelemreméltó Erdély-regényeinek (A hóhér háza; Fejtől s lábtól; Omerta) szerzője is beszédet mondott.



Fotók: Molnár Péter

– Amit ma itt ünnepelünk, könyvhét néven, az nem a vásárlás, hanem egy egyedülállóan emberi tevékenység, egy hatalmas adomány, az olvasás – hangsúlyozta. – Az olvasás nem olyasvalami, amiről prédikálni kell. Hanem olyasvalami, ami ezer hajszálérrel, titkos kóddal összekapcsolódik a szülőkkel, iskolával, tanítónénivel, osztálytanítóval, nővérünkkel, az otthon lévő könyvek számával, és a velük lebonyolódó valós idejű forgalommal – fejtette ki a rendezvény idei díszvendége.

A megnyitón elhangzott, az első Ünnepi Könyvhetet Supka Géza kezdeményezésére tartották meg 1929-ben. A szervezők kezdettől arra törekedtek, hogy a könyvírás és a könyvkiadás ünnepét igazi közösségi élménnyé – fesztivállá – tegyék. Az idei könyvhét kabalafigurája Zoé, a hörcsög, kinek alkotója, a Méliusz Péter Könyvtár rajzpályázatának nyertese, Kiss Dorina Viktória.

VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA