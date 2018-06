Elkészült az Arany János jeles műveit tartalmazó online hangoskönyv

A hetven kiváló színész tolmácsolásában elhangzó szövegeket bárki elérheti a Hallgatni Aranyt! kezdeményezés internetes oldalán (www.hallgatniaranyt.hu) – tette hozzá Kucsera Tamás Gergely a projektzáró sajtótájékoztatón.

Az MMA főtitkára szerint oktatási segédanyagként is használható az internetes oldal, amelyre a hanganyagok és szövegek mellett irodalomtudományi elemzések, valamint a színészekkel készített werkfilmek is felkerültek. A tervek szerint a honlap anyaga a jövőben is bővülni fog.

Az MMA az elmúlt két hónapban 15 iskolában tartott rendhagyó irodalomórákat és népszerűsítette a projektet. Náray Erika színművész, a roadshow háziasszonya kiemelte: a turnén négyezer kilométert utaztak és 1100 gyerekhez jutottak el.

A felvételek rögzítése ősszel kezdődött a Budapest Music Centerben (BMC) Markovits Ferenc rendezésében. A hetven résztvevő színész között volt Béres Ilona, Bodrogi Gyula, Császár Angela, Csuja Imre, Haumann Péter, Jordán Tamás, Máté Gábor, Mécs Károly, Molnár Piroska, Oberfrank Pál, Ráckevei Anna, Schell Judit, Tenki Réka, Vecsei H. Miklós, Gál Tamás és Bogdán Zsolt is.

Markovits Ferenc a produkciók közül kiemelte Arany két négysorosát szavaló Szacsvay László teljesítményét, aki nagyon érzékenyen ragadta meg, miként lehet egy egész életszemléletet egy rövid előadásba sűríteni. A rendező szerint Láng Annamária teljesen újszerűen szavalta az Ágnes asszonyt, míg Mácsai Pál rendkívüli belső átéléssel mondta fel Arany Gyulai Pálnak írt, egész életét elmesélő levelét.

A projekt ötletgazdája Rátóti Zoltán, az MMA Színházművészeti Tagozatának vezetője volt. A szövegek kiválasztásában és előkészítésében neves Arany-kutatók, Szörényi László, Korompay H. János és Kulin Ferenc működtek közre.

– MTI –

