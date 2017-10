Elkészült az Apafi utcai orvosi rendelő

– Évtizedekig nem volt program a háziorvosi rendelők felújítására, így nagy a restanciánk ebben a tekintetben. Ezért az Új Főnix Tervben kiemelt cél ezek modernizálása – jelentette ki Papp László polgármester, az Apafi utca 30. szám alatti, korszerűsített háziorvosi rendelő átadásán hétfőn. Elmondta: ilyen beruházásokra csaknem 800 millió forintot költenek.

Fotó: Derencsényi István

A polgármester hangsúlyozta, hogy az Apafi utcai rendelő renoválását az is indokolta, hogy sokan, csaknem 3 ezren tartoznak az ottani két körzethez. A több mint 44 millió forintba került munkák keretében például kicserélték a burkolatokat, energiatakarékos ajtókat, ablakokat, új közműveket építettek be, illetve festettek. A mozgássérültek ezentúl speciális lifttel is fel tudnak jutni a magas földszintre és a vakok, nagyothallók is könnyebben tájékozódhatnak bent.

Fotó: Derencsényi István

A rendelő átadása azért késett bő egy hónapot, mert az új levegő-víz hőszivattyú kialakítása kapcsán az érintett társasház lakói tiltakoztak a zaj miatt, de sikerült megtalálni a megfelelő technikai megoldást – ismertette a csúszás okát kérdésünkre Papp László polgármester.

Kis Sándor, a környék önkormányzati képviselője és az önkormányzat közgyűlésének egészségügyi és szociális bizottságának elnöke azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy további rendelők korszerűsítését is tervbe vették.

HBN-OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA