Elkészült a tócóskerti piac

A létesítmény az Új Főnix terv részeként valósulhatott meg, a városvezetés további fejlesztéseket tervez a Tócóskertben. Papp László polgármester a megnyitón elmondta: – Büszkék vagyunk arra, hogy egy rég hangoztatott tervünket most meg tudtunk valósítani.

Szép és kényelmes az új tócóskerti piac

A vásárlók és az árusok számára egyaránt ünnepnap volt szombaton a tócóskerti piac épületének ünnepélyes átadása. A debreceni önkormányzat az új Főnix terv keretében 250 millió forintból gazdálkodott a beruházás során. Papp László polgármester a megnyitó ünnepségen úgy fogalmazott: – A városvezetés nagyon fontosnak tartja, hogy a városközponton kívül élők is érezzék, az önkormányzat az ott élőkért is dolgozik. – A tócóskerti fejlesztések ezzel még nem érnek véget, hiszen 2019-ben a Holló László sétány és a többi közterület felújítása következik, valamint játszótér- és zöldterület-fejlesztés is a terveink közt szerepel – mondta Papp László.

Fotó: Matey István

Pósán László országgyűlési képviselő a megnyitón kiemelte: – Sokunk álma vált most valóra, hiszen ha egy városrésznek szíve, lelke van, akkor az az évszázadok óta a piac. Ezzel az új városrész egyik központja lesz, ami a kényelem és komfort szempontjából különösen fontos – fogalmazott Pósán László.

– Az új piac sokkal higiénikusabb és esztétikusabb, könnyebben el tudom adni a portékámat, mivel nincs kitéve az időjárási tényezőknek. Azt hiszem, a vevőknek és az árusoknak is sokkal könnyebb dolguk lesz a a jövőben – mondta a Naplónak Hollóné Gulyás Zsuzsanna kistermelő a megnyitón.

Fotó: Matey István

Kis József debreceni kistermelő pultja hazai és déli gyümölcsöktől roskadozik. A Naplónak elmondta, a régi piactér gyakran megnehezítette a dolgát, hiszen a sátrak sem adtak kellő védelmet az eső és a szél ellen. – Így sokkal rendezettebb a piactér, dolgozni is öröm benne. Reményei szerint most már azok is betérnek vásárolni, akik eddig kényelmi okokból inkább a szupermarketeket választották a friss áru beszerzésére.

SZD

VISSZA A KEZDŐOLDALRA