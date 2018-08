Elképesztő fogyások: 12 híresség, aki nagyon komolyan vette a diéta-projektet

1. Adele

Nehéz nem észrevenni, hogy a népszerű énekesnő 2008 óta mennyit vesztett súlyából, pedig ő maga soha nem osztotta meg, pontosan hány kiló súlyfelesleget dobott le. Adele azt mondta, saját személyes boldogsága miatt tette, és nem azért, hogy másoknak megfeleljen. Azt viszont lehet tudni, hogy a cukrot például teljesen elhagyta az étrendjéből.

2. June Shannon (Mama June)

A Honey Boo Boo színre lép című amerikai valóságshow egyik sztárja elképesztő mennyiséget, több mint 136 kilogrammot adott le az elmúlt néhány évben. Gyomorszűkítő műtétet kellett rajta végrehajtani még 2015-ben, ezután szigorú diétát tartott, és persze a testmozgást sem hanyagolta el.

3. Rebel Wilson

Rebel még 2016-ban döntötte el, hogy átformálja alakját, azóta nagyjából 15 kilót adott le. A komikus vallja, a sikerének kulcsa az intenzív edzés.

4. Kelly Osbourne

Ozzy Osbourne lánya körülbelül 31 kilótól vált meg 2009 óta. Ekkor lépett fel a Dancing With The Stars című táncműsorban, ahol partnere bevezette őt az egészséges táplálkozás rejtelmeibe, és még edzésmódszert is ajánlott neki.

5. Jordin Sparks

Az American Idol ismert résztvevője 22 kilót veszített 2012-ben. Egészséges szeretett volna lenni, így hát elkezdte számolni a bevitt kalóriáit, minden nap sétált, és még személyi edzőt is fogadott.

6. Zach Galifianakis

Egészen figyelemre méltó, ahogy a Másnaposok sztárja az utóbbi időben lefogyott, mintha nem is ugyanaz az ember lenne. A színész elmondta, diétája legfontosabb eleme az volt, hogy felhagyott az alkohollal.

7. Khloe Kardashian

Khloe állandóan kényelmetlenül érezte magát a saját testében, ugyanis nővéreihez képest mindig is teltebb volt egy kicsivel. Miután szakított férjével, 18 kilótól szabadult meg, és elindította saját fogyasztóshow-ját Revenge Body (Bosszútest) címmel.

8. John Goodman

Volt idő, amikor John Goodman 180 kilogrammnál is nehezebb volt. Ekkor határozta el, hogy ideje végre saját kezébe venni a dolgokat. Belevágott a fogyókúrába, és 2015 óta 45 kilót vesztett súlyából. Ezt az eredményt az étrendjének totális kontrolljával sikerült elérnie.

9. Jennifer Hudson

Több mint 45 kilogrammal mutat kevesebbet a mérleg Jennifer Hudson alatt, mióta 2010-ben nekikezdett kemény diétájának. Szoros napirendje miatt nem igazán tud edzeni, így táplálkozását reformálta meg gyökeresen. Szigorú diétáját azóta is követi.

10. Christina Aguilera

Christina nagyjából 22 kilogrammot dobott le magáról öt évvel ezelőtt. Egy kicsit kiszállt a Voice című tehetségkutatóból, és teljesen újragondolta étrendjét és testedzését. Szerinte a reiki, egy ősi ázsiai gyakorlat segített neki igazán formába jönni fizikailag és mentálisan is.

11. Melissa McCarthy

Melissa szerint testének átalakítása olyan folyamat, amit még nem fejezett be. Eddig nagyjából 34 kilónyi súlyfelesleg tűnt el róla, és mindig szigorúan szem előtt tartja, miből mennyit eszik. Próbál minél egészségesebb életmódot folytatni, például minden nap este fél nyolckor bújik ágyba.

12. Jimmy Kimmel

Amikor a népszerű műsorvezető elérte a 90 kilogrammos súlyhatárt, elhatározta, hogy itt az ideje változtatni. Edzeni kezdett, figyelt a kalóriabevitelére, néha még böjtölt is. Összesen 11 kilót sikerült ledobnia magáról.

Fotók és forrás: BrightSide

