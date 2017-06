Elkelne már egy bőséges eső

Bőséges, kiterjedt csapadékra nagyobb szüksége lett volna növényállományainknak, június derekának hete azonban csak az évszaknak megfelelő, mérsékelten meleg, csendes idővel tudta örvendeztetni a gazdákat. Csapadék a hét végén érkezett, akkor helyenként nagyobb mennyiségben is.

Esegetett

Az eseménytelen, döntően napos, száraz időt anticiklonnak és az abban uralkodó leszálló légáramlatoknak köszönhettük az elmúlt héten. Ennek megfelelően a hőmérséklet csak eleinte közelítette meg a 30°C-ot, a hét nagy részén 25 fok körül alakult a legmagasabb nappali hőmérséklet. A minimumok 10-15 fok között szóródtak, napi 12-17 fok körüli hőingadozás mellett. A száraz levegő miatt kevés volt a felhő is, péntekig sokat sütött a nap, a sokéves átlagnál 10-15 százalékkal többet, ami napi 1-2 órás többletet jelent. A hét végén front érte el térségünket, több helyen és több ízben fordultak elő záporok, zivatarok, akár szervezett zivatarrendszerek is. Az 1-2 napos „medárdi” epizód eredményeképpen területi átlagban 4-6 milliméter csapadék hullott Szabolcs-Szatmár-Beregben, Hajdú-Biharban ennél valamivel több, 8-10 milliméter. Mindkét megyében előfordult olyan körzet, amely ezúttal kimaradt a csapadékból, de olyan is, ahol 20 milliméter felett alakult a szumma. A legtöbb csapadékot a bihari, sárréti és érmelléki tájak jegyezték, arrafelé volt, ahol zivatarok sorozata nyomán a 30, sőt az 50 millimétert is meghaladta az időszak csapadékösszege.

Elpárolgott

A potenciális párolgás napi összege átlagosan 5 milliméter körül alakult a hét során, egyes napokon a 8 millimétert is megközelítette. Ezek az értékek megfelelnek az ilyenkor szokásosnak, további kedvező hír, hogy a tényleges párolgásban ezúttal sem lépett fel a térség tekintélyes részén korlátozó tényezőként a vízellátottság. A talaj mélyebb rétegeinek vízkészlete még mindig bő, egy méter mélységig 70-90 milliméternél csak a homokvidékeken mérhető nagyobb deficit. A sekélyen gyökerező, fiatal kapás állományok viszont sokfelé a jobb vízgazdálkodású talajon is mutattak vízhiányos tüneteket öntözés hiányában. Elkelne még a bőséges csapadék a legtöbb kultúra számára, az érőben lévő gabonafélék szempontjából azonban félő, hogy egy nedvesebb időszak több kockázatot rejtene, mint hasznot.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

