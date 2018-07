Elkél majd az éles kasza és erős kéz Hajdúnánáson

Idén tizedik alkalommal rendezi meg a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ az aratónapot. Az egész napos programoknak és a versenynek ebben az évben is a Nyakas Farm ad otthont július 7-én. Az aratónapra közel húsz csapat nevezett, köztük Hajdúnánás három testvérvárosa Ustron, Csíkszereda és Érmihályfalva, de érkeznek Székelykeresztúrról is, ők szintén kaszát vesznek kezükbe, s megmutatják, hogyan is néz ki egy tradicionális aratás.

A találkozóra ezúttal is a környező települések kertbarát körei, hagyományőrző csoportjai érkeznek, illetve ott lesznek a helyi kis közösségek is. A Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport által tíz éve életre keltett aratónap gondolata láthatóan termékeny talajra talált, és egyre többen érzik magukénak ezt az egész napos hagyományőrző rendezvényt.

A látogatók betekintést nyerhetnek a szalmakalap-készítés rejtelmeibe. Emellett a Hajdúnánási Helyi Sajátosságok munkatársai kézműves foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A foglalkozásokon az érdeklődők kipróbálhatják a nemezelést, a bőrművességet és szalmafonást.

Idén is lesz megyei búzagyűjtés

Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyarok Kenyere programot. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence magyarlakta részein élő segítőkész adományozóktól nemzeti összefogással búzát gyűjtsenek. Az összegyűjtött búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztják szét a határokon innen és a határokon túl, a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezetek támogatására.

Fotó: Harsányi Zsolt

A program első állomása a Megyei Búzagyűjtő Nap, melyre az Aratók Találkozója keretein belül kerül sor Hajdúnánáson.

A nap legfontosabb mozgatóereje leginkább a közös munka, a jó hangulat, a nóta, egyszóval egy jó kis fesztivál hangulat, amiért érdemes lesz megtenni néhány kilométert. Délben a jóízűen elfogyasztott étkek után már a szórakozásé lesz a főszerep, a hagyományőrző csoportok dalosai egymást váltják a nagysátor színpadán.

