Elkapták a Bem téri erőszakolót

Két és fél hónap után rendőrkézre került az a férfi, aki október 9-én a hajnali órákban a debreceni Bem téren erőszakoskodott egy fiatal nővel. Miként arról Hajdú-bihari Napló elsőként beszámolt, a sértett hazafelé tartott, amikor a megyei könyvtár épülete közelében egy férfi rátámadt. Bár segítségért kiáltott, s megpróbált védekezni, nem bírt vele, a dulakodásban ütéseket is kapott. A férfi ezt követően a megyei könyvtár melletti bokrokba teperte őt.

A megyei rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli közlése szerint széleskörű adatgyűjtés után azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható hajdúhadházi férfit. A 40 éves gyanúsítottat szerda reggel fogták el a településen. V. Józsefet kihallgatták. A gyanú szerint nemcsak megerőszakolta a nőt, hanem a pénzét is elvette, majd menekült. V. őrizetbe került, kezdeményezték előzetes letartóztatását.

A Debreceni Rendőrkapitányság szexuális erőszak és kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz ellene.

Debrecen – Vasárnap hajnalban kiraboltak és megerőszakoltak egy fiatal nőt a Bem téren – az esetről a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online írt elsőként. A támadóját azóta is keresik, a férfiról a rendőrség fantomképet is készített. A lány kiabálását senki sem hallotta, miután a támadója magára hagyta, egy taxist intett le. Ő volt az, aki kihívta a síró áldozathoz a rendőröket, és most nyilatkozott is az RTL Klub Híradójának.

