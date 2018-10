Elitkörben a Loki védője

Bejutott az Európa-bajnokság elitkörébe a magyar U19-es labdarúgó-válogatott, miután az utolsó percben lőtt góllal 2–1-re legyőzte Ausztriát a hazai rendezésű selejtező minitorna zárónapján kedden. A mieink csoportelsőként biztosították a helyüket az Eb-n.

Nagy lökést adhat

Mint arról korábban beszámoltunk, a keret tagja volt két lokista, a kapus Kovács Péter és a védő Ujvárosi Ádám, utóbbi végigjátszotta az osztrákok elleni összecsapást.

– Óriási élmény volt mindenki számára, hogy első helyen sikerült kivívnunk a továbbjutást – mondta a Naplónak Ujvárosi. – A szlovénok legyőzése után a második meccsből, a Koszovó elleniből még kihozhattunk volna többet, de nehéz volt egy annyira betömörülő védelem ellen játszani. Ezért sajnos, csak 0–0-t értünk el a koszovóiakkal szemben. Az utolsó mérkőzésre összeszedtük magunkat, úgy mentünk ki a pályára, hogy mindent meg kell tennünk az első helyért, mert ez nagy lökést adhat nekünk a jövőben – mondta a debreceni nevelés.

A futballistának megemlítettük, hogy ezek szerint a gárda bírja a ránehezedő nyomást. – Ha együtt van a csapat, egységesen megyünk ki a pályára, nem külön egyéniségekként, akkor bármilyen ellenféllel szemben megálljuk a helyünket – fogalmazott Ujvárosi, akit a saját teljesítményéről is megkérdeztünk.

Nem volt rossz, de egy labdarúgónak sosem szabad megelégednie magával. Azon vagyok, hogy minél többet eddzek és fejlődjek, mert szeretném beverekedni magam az U19-es válogatott kezdőcsapatába, hiszen most csak az utolsó meccsen kaptam lehetőséget”

– mondta a hátvéd.

Ujvárosi január óta a DVSC első keretével készül. – Természetesen fiatal játékosként nehéz a helyzetem, vannak előttem a rangsorban többen is a belső védő posztján. Ám úgy vélem, kitartó munkával, és jó teljesítménnyel idővel én is be tudok majd kerülni a Loki szűkebb keretébe. Ha megkapom a lehetőséget, bízom benne, hogy élni is tudok vele.

TN

