Elismerték a táncpedagógus munkáját

A Debreceni Virágkarnevál művészeti csoportjainak képviselőit és vezetőit augusztus 19-én a Kölcsey Központ Báltermében köszöntötte Komolay Szabolcs. Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere elmondta, hogy tavaly óta Debrecen Városa elismeri azoknak a művészeknek a kiemelkedő teljesítményét, akik munkájukkal hozzájárultak a város legnagyobb kulturális rendezvényének, a Debreceni Virágkarnevál sikeréhez. Tavaly az elismerést néhai Fejes Mártonnak, Debrecen zenei életének egyik meghatározó személyiségének, a virágkarnevál karmesternek ítélték oda. Idén a díjat Dr. Tóthné Rozsályi Judit művészeti vezető kapta meg, akinek irányításával a Debreceni Majorette Együttes 1981 óta rendszeres szereplője, nyitó művészeti csoportja a Virágkarneválnak! A táncpedagógus 37 éves munkásságáért a debreceni Aranyvirág Ékszerszalon ezüst medálját, nyakláncát és fülbevalóját vehette át. Az egyedi tervezésű ékszereket Komolay Szabolcs Debrecen alpolgármestere és Denich Rudolf, az Aranyvirág Ékszerszalon ügyvezetője adta át.

Dr. Tóthné Rozsályi Judit táncpedagógus 1980-ban alapította meg a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar és Majorette Együttest, a néhai Fejes Márton karmesterrel közösen. Az akkor működő Debreceni Táncklub vezetőjeként – ahogy az együttes tagjai hívják – “Jutka néni” ötlete volt, hogy mazsorett botot ad a táncos lányok kezébe. De nem csak táncosok, hanem a Kodály Zoltán szakközépiskola jó mozgású zenészlányai is szerepeltek a csoportban. Mivel Jutka néni abban az iskolában tanított testnevelő tanárként, Marci bácsi pedig zenetanárként, közös munkába fogtak. 1981-ben szerepelt az együttes először a Virágkarneválon, azóta egyet sem kihagyva vonulnak a menet elején! Táncos koreográfiáikkal, ízléses ruháikkal azonnal elnyerték a közönség és a zsűri tetszését, és mindig elnyerték a karnevál első díját is. Később lemondtak a versenyzésről, felvezető csapatként vonulnak a mai napig is.

Dr. Tóthné Rozsályi Judit 1994-ben elnöke lett a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség mazsorett szekciójának, országos méretűvé növelte a mazsorett műfajt, mazsorett fesztiválokat, fúvós és mazsorett versenyeket rendez, továbbképzéseket és oktatói képzést tart. Az együttes bejárta már egész Európát, és voltak már Amerikában, Izraelben és Japánban. Két alkalommal megnyerték Debrecen Városa Csokonai díját, a művészeti vezető a város közoktatásáért díjat kapta meg, majd elsőként az országban nívódíjban részesült az együttessel együtt.

A Debreceni Majorette Együttes 38 éve járul hozzá a város kulturális életéhez színvonalas produkcióival. Sokan és sok mindent tanulhattak a hozzá járó leányok: fegyelmet, figyelmet, összetartást, kitartást, tartást, ízlést, szép mozdulatokat, precíz munkát és illemet, mert Dr. Tóthné Rozsályi Judit táncpedagógusról, azaz Jutka néniről ezek a szavak jutnak eszébe egykori és jelenlegi tanítványainak!

