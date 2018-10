Elismeréseket adtak át Debrecenben október 23. alkalmából

A hagyományok szerint a város október 23-án azon polgárait köszönti, akik kimagasló értékeket hoztak létre a tudomány, a művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom, az egészségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az építészet, valamint a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek ellátása, valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén.

A Debrecen Város Csokonai Díja elismerést Debrecen Megyei Jogú Város képviselő testülete a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kimagasló alkotó tevékenységért; a társadalomtudományok, a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kiemelkedő munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként adományoz. A közgyűlés ez évben Debrecen Város Csokonai Díja elismerő díjat adományozott Asbóth Anikó bábművésznek, a Vojtina Bábszínház igazgatójának és művészeti vezetőjének, Balogh József zenetanár, karnagy, zenekritikusnak és Máthé András fotóművésznek.

Asbóth Anikó bábművész, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője. A társulatnak több mint negyven éve tagja. Diplomáját 1981-ben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szerezte mint tanító-népművelő, majd a Budapest Bábszínház bábszínész-képző stúdiójában szerzett bábszínész szakképesítést. Direktori munkássága mellett gyakori szereplője a bábszínház előadásainak. A Magyar Bábművészek Szövetségének elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsának tagja. A már évek óta hagyományosan megrendezett Idesüss a figurásra! és az Itt a vége, fuss el véle! című évadnyitó és -záró rendezvények megvalósításához nagyban hozzájárul rendezői tevékenységével. Munkássága elismeréseként 2014-ben Magyar Arany Érdemkeresztet kapott, 2017-ben Blattner Géza- és Debrecen Kultúrájáért Díjban részesült.

Fotó: Derencsényi István

Balogh József zenetanár, karnagy, zenekritikus. 1976-ban szerzett oklevelet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán. Pályáját középiskolai tanárként kezdte a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd 1980-tól folyamatosan a Simonffy Emil Zeneiskola – a mai Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – fuvola- és kamarazene-tanára, később igazgatóhelyettese. Tíz éven keresztül a Kodály Kórus énekese és szólamvezetője volt. 1999-ben kollégáival megalapította a Flautando kvartettet. 2001-től a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny titkára, majd 2007-től igazgatója. Zenei írásai, kritikái rendszeresen megjelennek az írott és elektronikus sajtóban egyaránt. 2012-től a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar karnagya. 2014-ben Komlóssy Lajos-díjban, 2015-ben a Lyra Szimfonikus Zenekar karnagyaként KÓTA-díjban részesült, 2018-ban pedig megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Máthé András fotóművész szakmája iránti szeretetét amatőr fotós édesapjától kapta. Több évtizede rögzíti képekre a város kiemelkedő rendezvényeit, kiállításait, fesztiváljait. Harminc éve állandó fotósa a Csokonai Színháznak. A színművészek elismerésére megalapította a Fotó Art Díjat. 2005-től tagja a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének, 1973 óta tagja, 2007 óta pedig vezetője a Debreceni Fotóklubnak és aktív szervezője a Balatonfüredi Művésztelepnek. Művészete tematikailag rendkívül változatos és folyamatosan megújuló. Kedvenc témái a táj-, a természetfotózás, az akt- és a tárgyfotózás. Maradandó portrékat készít pályatársakról, kortársakról. Legfrissebb munkája Debrecen tudományos, oktatási, kulturális és egyházi jellegű épületeinek fotózása egy Debrecenről szóló tanulmánykötet számára. A fotósok közül elsőként kapta meg a Debrecen Kultúrájáért Díjat. Több évtizedes igényes szakmaisága, sikeres alkotói pályája a fiatalabb fotósgenerációk számára is példaértékű.

A Debrecen Város Hatvani Díja elismerést a közgyűlés azon személyeknek adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életműveket ismer el vele. Ebben az évben a közgyűlés Debrecen Város Hatvani Díja elismerő díjat adományozott dr. Kiss Gabriella középiskolai tanárnak, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának intézményvezető-helyettesének és dr. Végh Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Elméleti Fizikai Laboratóriuma nyugalmazott tudományos főmunkatársának.

Dr. Kiss Gabriella középiskolai tanár, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának intézményvezető-helyettese. 1986-ban diplomázott a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ezt követően lett a gimnázium tanára. 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a latin-amerikai irodalom doktora lett. Rendszeresen publikál a Filológiai Közlönyben, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának folyóiratában, illetve az ELTE Spanyol Tanszékének kiadványaiban. 2008-tól tagja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szakmai bizottságának. 2015 óta mestertanár, pedagógus-minősítési és tanfelügyeleti szakértő, 2016 óta kutatótanár. 2018-ban az ő vezetésével készítette el gimnáziuma tehetséggondozó munkacsoportja az Európai Tehetségpont pályázatot, s került be az iskola az Európai Tehetséggondozó Hálózatba Európai Tehetségpontként.

Dr. Végh László a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Elméleti Fizikai Laboratóriumának nyugalmazott tudományos főmunkatársa. 1956 óta él Debrecenben. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1972-ben szerzett fizikus diplomát, majd ugyanattól az évtől az Atommagkutató Intézetben dolgozik. Hosszabb idejű tanulmányutakon járt Svédországban, a Szovjetunióban, Japánban, az Egyesület Államokban és Németországban. A természettudományokkal, fenntartható fejlődéssel, a természettudomány és a vallás kapcsolatával foglalkozó előadássorozatait 1993 óta nemcsak a Debreceni Egyetemen tartja, hanem a kárpát-medencei és országos értelmiségi, ifjúsági és tudományos konferenciákon is. Több nemzetközi pályázatot is megnyert. A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa 2013-ban a hazánkban kémiát magyarul először tanító Kerekes Ferencről elnevezett díjjal tüntette ki.

A Debrecen Város Hajós Alfréd Díja elismerés a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben sportvezetői, edzői szakterületen magas színvonalú munkát végzőknek; azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el; illetve a testnevelés és diáksport területén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktató munkáért, maradandó értékeket teremtő tevékenységért adományozható egyéneknek és közösségeknek egyaránt. Hajós Alfréd elismerő díjban részesült dr. Aradi Jánosné Lázár Magdolna középtávfutó, olimpikon és Köstner Vilmos a DVSC utánpótlás szakágának vezetője.

Dr. Aradi Jánosné Lázár Magdolna középtávfutó, olimpikon. Diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetem programozó matematikus szakán szerezte 1975-ben. Ugyanebben az évben az Universiadén egy 4. és egy 6. helyezést ért el. Montrealban részt vett a XXI. Olimpiai Játékokon. 1978-ban Prágában Európa-bajnokságon képviselte hazánkat. Lovas Antalné jóvoltából ismerkedett meg az atlétikával. Középtávfutóként tizenhétszer ünnepelhetett magyar bajnoki címet, és összesen tizenegy alkalommal futott magyar országos csúcsot. 800 méteren egyéni csúcsával 1975-ben a világranglistán tizedik volt és ez az eredmény 28 évig volt magyar rekord. Kedvelte a mezei futóversenyeket is, ahol egymást követő négy évben – 1975-től 1978-ig – nyert magyar bajnokságot. Férjével jelenleg is aktívan dolgoznak a Debreceni Sportcentrum – Sportiskola atlétika szakosztályánál céljuk megvalósításáért, ami élvonalbeli közép- és hosszútávfutók nevelése.

Köstner Vilmos, a DVSC utánpótlás szakágának vezetője 1968-ban került kapcsolatba a kézilabdával testnevelő tanárának, Ökrös Istvánnak köszönhetően. 1991-ben Komáromi Ákos pályaedzőjeként kezdett el dolgozni a DVSC-nél, majd három év elteltével már ő irányította a felnőtt női együttest. Az itt eltöltött idő alatt három ízben is volt vezetőedző, s összesen négy második, egy-egy harmadik és egy negyedik helyezést ért el a csapattal a hazai bajnokságban. Pályafutása csúcsa 1995-re datálódik, amikor az ő vezetésével nyert EHF-kupát a Loki, ezért kiérdemelte a Debrecen Városáért emlékérmet. Ezt sikerült a következő évben túlszárnyalni, amikor a csapat sikeresen meg is védte az EHF-kupát. 2014-ben Németh András segítőjeként a magyar női válogatott mellett is dolgozott. Jelenleg is aktív, a második vonalba tartozó Nyíradony felnőtt és a DVSC egyik utánpótlás csapatát trenírozza. Többször kiérdemelte az év edzője címet, 2018-ban pedig megkapta a Magyar Kézilabdázásért emlékérmet.

Fotó: Derencsényi István

Debrecen Város Boncz László Díját a közgyűlés a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás, a fogyatékos személyek ellátása; valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül, a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért személyek munkájának elismeréseként adományozza. Az ebben az esztendőben harmadik alkalommal odaítélt díjat Balogh Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze és Nagy Lajosné, Debrecen Megyei Jogú Város Szociális Szolgálatának intézményvezető-helyettese kapta.

Balogh Barnabás a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze. Pályáját segédlelkészként kezdte Nagybányán, majd Biharvajdán folytatta szolgálatát, emellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben vállalt különböző tisztségeket. 1990 és 2000 között több egyházi tisztséget viselt, melynek során 240 gyülekezet missziós munkáját hangolta össze. 2007-től 2011-ig a Magyarországi Dorcas Segélyszervezetnél tevékenykedett, ezt követően a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója lett. 2015-től két éven át a Debreceni Karitatív Testület elnöki tisztségét töltötte be, ezzel is hatékonyan segítve az országosan is újszerű civil összefogást. Példájával nem akart mást elérni, mint környezetét érzékenyíteni. Hivatásának és küldetésének tekinti: szóval és tettekkel segíteni a rászorulókat. Embertársai iránti alázata példaértékű. A karitatív összefogás erősítésében és megújításában maradandó értéket teremtett Debrecenben.

Nagy Lajosné, Debrecen Megyei Jogú Város Szociális Szolgálatának intézményvezető-helyettese 1990-től dolgozik szociális területen. Pályáját gondozónőként kezdte, majd klubvezetőként, szervező gondozónőként, diplomás ápolóként, gondozószolgálat vezetőjeként tevékenykedett. 2005-től a városi szociális szolgálat szakmai vezetője, intézményvezető-helyettese. Teljes eddigi munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen gondoskodó város lehessen. Szerteágazó szakmai tudása a szociális munka minden területére kiterjedően, egészségügyi szakterületen az elméleti és gyakorlati munkában egyaránt nélkülözhetetlen. Az otthoni szakápolásban személyesen is közreműködik. Ismereteinek folyamatos bővítésével sokat tesz az idősek ellátásának jobbítása érdekében. Szakmai felkészültségének, kisugárzásának és kedvességének köszönhetően – amelyet minden ellátott és munkatárs iránt tanúsít – kiérdemli a tiszteletet és elismerést.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA