Elindult a nevezés a Virtuózok új évadára

Tavasszal indul a Duna televízióban a nyolc adásból álló sorozat, amelyre február 9-én éjfélig lehet jelentkezni a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül – fejtette ki Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós és rádiós médiaszolgáltatási igazgatója kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

“Ahogy tavaly is, lesz egy előválogató műsor, ahol 9-9 versenyző kerül be a kicsik, a tinik és a nagyok korcsoportjából a három elődöntőbe. Innen korcsoportonként hárman jutnak a döntőbe, ahol kiválasztjuk a korcsoportgyőzteseket, a fináléban az abszolút győztesről pedig a közönség szavazással dönt az ingyenesen letölthető applikáción keresztül” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a közszolgálati média fölkarolja azokat az értékteremtő és értékközvetítő műsorokat, amelyeket más csatornák nem: a népzenét és a néptáncot a Fölszállott a páván keresztül, a komolyzenét a Virtuózokon keresztül, valamint ott van még a Dal, ami “szintén nem egy hagyományos könnyűzenei tehetségkutató, hiszen az új magyar könnyűzenei művek létrehozását indukálja”.

Medveczky Balázs felidézte, hogy azok a gyerekek, akik a Virtuózokban megmutatkoztak, nagy karriert futnak be azóta is világszerte és New Yorktól, Londonon át Berlinig a világ legelőkelőbb színpadain lépnek fel azóta is. A produkció az ő karrierjüket a Kis Virtuózok Alapítványon keresztül segíti.

“Bíztatjuk azokat is, akik korábban a válogatók során kiestek, hogy jelentkezzenek újra, hiszen voltak olyan példák, mint Váradi Gyula, aki ugyan kiesett az első évad válogatóján, a második évadban viszont a korcsoportjának győztese lett, később pedig Plácido Domingo budapesti koncertjén vendégművészként lépett fel” – emelte ki.

Hozzátette: a verseny abszolút győztese 12 millió, a korcsoport győztesek 6-6 millió forintot nyernek.

Az MTVA közlése szerint kicsikhez a 2003. június 1. és 2011. május 31. között születettek, a tinik korcsoportjába pedig az 1998. június 1. és 2003. május 31. között születettek nevezhetnek, a nagyok hangszeres mezőnyébe az 1993. június 1. és 1998. május 31. közötti születésű muzsikusok jelentkezését várják, a korosztály énekes kategóriájában pedig az 1990. június 1. és 1998. május 31. között született fiatalok küldhetik el nevezésüket. A fiatal zenészek a www.mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül, az online jelentkezési lap kitöltésével, valamint egy zenei tudásukat bemutató videó feltöltésével pályázhatnak.

A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő, aki mindig a lelkére hallgat a zsűrizéskor és a szívében hozza meg a legfontosabb döntéseket. Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész, aki azt vallja, hogy a tehetségkutatóba bejutás már önmagában győzelem, valamint hogy egy igazi virtuóz morálisan, tisztelettel szolgálja a nagy zeneszerzők műveit. Idén is szerepel a zsűriben Kesselyák Gergely, az Operaház Liszt-díjas első karmestere, aki szerint a műsor egyik hitvallása a klasszikus zene felmutatása és megszerettetése minél szélesebb körben. A Liszt-díjas Várdai István csellóművész hiszi, hogy aki jó, az egyben különleges is, továbbá úgy véli, hogy a mai világban nincs annál csodálatosabb, mint ha gyerekek együtt zenélnek, kórusban énekelnek vagy zenekarban játszanak. A Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Balázs János nemcsak a műsor zsűritagjaként, hanem mindennapjaiban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több fiatalt megismertessen a muzsikálás örömével, célja pedig, akárcsak a Virtuózok újabb évadának, hogy bizonyítsa: a klasszikus zenének a 21. században is helye van.

A tehetségkutatáson túl a Virtuózok célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a klasszikus zenét, felmutatva annak szépségét, összetettségét, jelenvalóságát. Magyarország első komolyzenei tehetségkutatója idén tavasszal a negyedik évadával jelentkezik a Duna Televízió képernyőjén – közölte az MTVA.

– MTI –

