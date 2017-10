Elhunyt Tom Petty, a legendás amerikai rocker

A Tom Petty and the Heartbreakers frontembere halálhíréről először a TMZ magazin adott hírt, majd a CBS televízió is megerősítette.

A 66 éves, floridai születésű zenész és dalszövegíró vasárnap este a malibui otthonában esett össze: elvesztette az eszméletét, nem lélegzett és nem volt pulzusa. Leállt a szíve. A Santa Monica-i egyetemi klinikára rohammentősök vitték, ahol lélegeztető gépre kapcsolták. Nem nyerte vissza eszméletét, és helyi idő szerint hétfőn délután meghalt.

Petty és csapata az 1970-es években lett híres, több mint 60 millió lemezt adtak el, 2002-ben bekerültek a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame múzeumba is. Petty sikeresnek bizonyult szólóénekesként is, a Free Fallin’ című dala például világsiker lett.

A művész és zenekara utoljára a múlt hétfőn lépett fel, az együttes fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett, 24 szövetségi államot érintő koncertsorozat keretében. A Petty and the Heartbreakers 1976-ban rögzítette első lemezét.

Tavaly decemberben a Rolling Stone magazinnak nyilatkozva Tom Petty azt mondta, hogy előreláthatólag ez a mostani lesz a zenekar utolsó nagy turnésorozata. “Nagyon valószínű, hogy továbbra is játszunk majd, de hogy egyetlen turné alatt 50 koncertet adjunk, ezt nem hiszem” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a csapat valamennyi tagja a hatvanas évei vége felé jár, és ő is mostmár többet szeretne foglalkozni az unokájával. “Nem akarom már az életemet úton tölteni, ez a turné is négy hónapig távol tart majd a családomtól” – nyilatkozta.

Tom Pettynek 3 szólóalbuma, a Tom Petty and the Heartbreakersnek pedig 13 albuma jelent meg. A legutolsó szólóalbum, a Hypnotic Eye, 2014-ben.

A halála utáni első emlékezések felidézik, hogy Tom Petty fellépett – mások mellett – Bob Dylannel, George Harrisonnal és Roy Orbisonnal is, az 1980-s években alapított Traveling Wilburys nevű szupergrupjában Dylan, Harrison és Orbison mellett szerepelt Jeff Lynne is.

– MTI –

