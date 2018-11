Elhunyt dr. Zeher Margit

A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1981-ben „summa cum laude” minősítéssel szerzett orvosi diplomát. A III. számú Belgyógyászati Klinikára került, és mindvégig ott folytatta orvosi tevékenységét. 1986-ban belgyógyászati szakvizsgát tett, ezt követően 1987-ben egyetemi tanársegédnek nevezték ki. 1990-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 1991-ben egyetemi adjunktusnak nevezték ki. 1993-ban allergológiai és klinikai immunológiai szakvizsgát szerzett. 1996-tól egyetemi docens, 1998-ban habilitált. 2004-ben reumatológiai szakvizsgát tett. 2001-től a Klinikai Immunológiai Tanszék vezetője. 2001-ben védte meg MTA Doktori értekezését „Megfigyeléseink Sjögren-szindrómában experimentális és klinikai vizsgálatok alapján” címmel. 2002-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2003-tól a III. számú Belgyógyászati Klinika igazgatójaként, majd a Belgyógyászati Intézet C épületének vezetőjeként folytatta a hazai és nemzetközi téren is kiemelkedő immunológiai és reumatológiai ellátás szervezését, immunológiai szakemberek képzését. Arra törekedett, hogy Debrecenben az immunológiai diagnosztika és terápia ne csak hazai, hanem nemzetközi szinten is az élvonalba tartozzon. Ennek érdekében jelentős szerepet vállalt az autológ őssejtkezelés autoimmun betegségekben történő alkalmazásának bevezetésében, és hazánkban elsőként valósította meg munkatársaival a photopheresis kezelést.

