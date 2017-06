Elhiszed, hogy ez a nő már nagymama?

Alig néz ki 25-30 évesnek, miközben már unokája is van. A – kapaszkodj meg! – 47 éves Zaklina igazi médiasztárnak számít hazájában, rengetegen imádják a blogger egyszerre merész és vagány Insta-posztjait.

Fotó: Instagram

A fiatalos nagyi egyébként szándékosan bújik olyan ruhákba, amik kihangsúlyozzák alakját, és igyekszik sminkben is a legújabb trendeket követni, mert ezzel szeretné felhívni a nők figyelmét arra, hogy a szépség kortalan, és hogy bátran nézzenek ki úgy, ahogy szeretnének. Zaklinát emiatt sokan támadják is, de ez cseppet sem érdekli és a rajongótábora is őt igazolja, ugyanis már több mint 200 ezren követik Instán!

Fotó: Instagram

Stílusos helyeken stílusos ruhákba öltözik, de való igaz, hogy a szépsége talán nem egészen isten ajándéka. Vagy igen?

HBN

Na tessék, már kezdted azt hinni, a divat világa képtelen már meglepni téged, erre most itt ez a ledes szempilla kütyü… Ha minden a tervek szerint alakul, a Tien Phan tervezte bizarr találmány már júliusban piacra kerülhet. Ha a közösségi finanszírozás is úgy akarja, mivelhogy a feltaláló a Kickstarteren adományokat gyűjt, hogy belevághasson a termelésbe.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA