“Elfogytunk, mint hajdanán Endre bácsi boltjából a zsemlemorzsa”

Le Petit – DSC–Debreceni EAC 0–6 (0–4)

50 néző. Vezette: Tóth G. (Búzás A., Hadházi I.)

DSC: Nagy B. (Selyem D.)–Barabás Z., Kocsis L., Tóth Cs., Nagy Z. (Dobos D.), Szabó B., Bencsik D. (Zakota A.), Gorzsás I., Kiss R. (Nagy N.), Nagy N., Fehér J. Edzõ: Nagy Róbert.

DEAC: Dudás D.–Magyar A. (Szőke P.), Hetrovics R. (Köstner T.), Tóth Z., Magyi L. (Bíró R.), Tar G., Molnár M. (Lénárt P.), Papp G. (Báló Á.), Jáger B. (Nagy A.), Párducz T., Buzai G. (Nagy K.) Edzõ: Katona László

Gól: Papp G. (2), Molnár M., Magi L., Bíró R., Lénárt P. Jók: Nagy B., Fejér János, Nagy N., Kiss R., illetve Mindenki Ifi: elmaradt.

Nagy Róbert: Gratulálok a DEAC-nak. Ilyen arányban is megérdemelten nyertek. A csapatok hozzáállásán, a játékhoz, az edzőhöz való viszonyulás mind mind meglátszik a két csapat eredményén.

Katona László: Sok hiányzó miatt kísérleti csapattal álltunk fel. A kísérlet közepes eredménnyel zárult. Kicsit lassú és körülményes játékkal, de magabiztosan győztünk.

Földes KSE – Báránd KSE 1–3 (1–1)

100 néző. Vezette: Darányi A.(Kóti L., László M.)

Földes: Horváth Zs. – Kiss Z., Mészáros T., Nagy S. (Kállai A.), Vincze A. (Bíró B.), Földesi A. (Karacs T.), Faragó Gy. (Faragó R.), Dede I., Vincze N., Orsó D., Mezõ B. Edzõ: Bakonyi János.

Báránd: Tóth S. – Mester N., Török D., Szabó T., Csóka G., Molnár L., Vass Á., Schuller I., Lakatos A. (Makra S.), Ertsey Zs., Vígh N. Edzõ: Szabó János.

Gól: Faragó Gy., illetve Vígh N.(2), Mester N. Jók: Mindenki

Kiállítva: Mező B. Ifi:2-5.

Bakonyi János később nyilatkozik.

Szabó János: Nehéz és kemény összecsapáson vagyunk túl, de úgy gondolom a játék képe alapján, hogy megérdemelten zsebeltük be a 3 pontot. Gratulálok minden játékosunknak és az ifjúsági csapat győzelméhez.

Komádi SE – Püspökladányi LE 0–6 (0–1)

50 néző. Vezette: Muszka Z. (Soós K., Jánvári T.)

Komádi: Pribék G. – Kirimi P., Tóth L., Bujdosó D., Vass Á., Nagy J., Nagy I. (Kóti P.), Takács D., Holló J., Buliska Gy., Fésûs K. Edzõ: Szabó Sándor

Püspökladány: Katona N. (Petrezselyem T.) – Szabõ L. (Mogyorósi J.), Szabó B., Baranyai L., Ispán R. (Danka L.), Nádházi S. (Jámbor M.), Nagy S. (Mile B.), Karacs Z. (Horváth I.), Szabó P., Ferenczi L., Varga L. Edzõ: Fülöp András.

Gól: Ispán R., Nagy S., Karacs Z.(2), Ferenczi L., Horváth I. Jók: Senki, illetve Szabó B., Szabó L., Baranyai L. Ifi: 2-4.

Szabó Sándor: Szeretnék gratulálni a vendégcsapatnak a győzelméhez. Úgy gondolom, hogy a Márton napi fiaskó után keményen visszavágtak. Bár volt csapatunk, de az 1. félidőt leszámítva játékunk nem igazán. Az az érzésem, hogy úgy elfogytunk, mint hajdanán Endre bácsi boltjából a zsemlemorzsa, a mi cserepadunk helyett egy hintaszék is elég lett volna. Bízok a sikeresebb folytatásban.

Fülöp András: Megérdemelt vendéggyőzelem született.

Nagyrábé Petõfi SK – Konyári SE 8–0 (2–0)

Vezette: Forgács K. (Áncsán Gy., Pocsai G.)

Nagyrábé: Kriston D. – Vénig A., Parti P., Johan Gy., Nagy Cs., Szabados M., Ötvös S., Szabó T., Mészáros I., Balogh M., Kovács A. Edzõ: Tóth Péter.

Konyár: Száraz Cs. – Kovács Bálint., Bakk I., Tamási S., Nagy A., Horváth Gy., Lakatos G. (Magyar B.), Tasi I., Horváth Á., Rézmûves K., Gellén A. Edzõ: Kiss László

Gól: Balogh M.(3), Johan Gy.(3), Nagy Cs., Szabados M. Kiállítva: Kovács B., Tasi I. Ifi: 12–0

Tóth Péter később nyilatkozik.

Kiss László később nyilatkozik.

Nádudvari SE – Hajdúszováti SE 3–5 (3–1)

50 néző. Vezette: Varga Gy. (Gálfi F., Kovács L.)

Nádudvar: Posta N. – Taricska G., Barató G., Szabó Zs., Kovács I., Székely Z. (Makula V.), Kordás J. (Hirzics L.), Szabó S., Forgó S., Varga D., Károlyi Z. Edzõ: Gere Csaba.

Hajdúszovát: Marton A. – Lakatos Balogh R., Lakatos Zs., Szabó J., Balogh D., Balogh J., Lakatos K., Gombos Á., Szõllõsi L., Balogh L., Lakatos I. Edzõ: Balogh Ferenc.

Gól: Székely Z., Varga D., Hirzics L., illetve Lakatos B. (3), Balogh D., Szabó J. Jók: Szabó Zs., Szabó S. Kiállítva: Lakatos Zs. Ifi: 25-3.

Gere Csaba: Nagy volt a fű, nagy volt a szél. Jaaa, és nagy volt a MELLÉNY!!! Vannak, akik még sérülten is példát mutatnak, hogy kell harcolni, még ha hibáznak is, néhányan pedig az önös érdeket helyezik előtérbe a csapatéval szemben. Kíváncsi lennék az éjszakájukra, no meg a lelkiismeretükre. De addig, míg foldozgatjuk a csapatot, mikor ki ér rá, mikor kit tegyek be védőnek, mikor lesznek az ifisták is annyian, hogy fel tudjak onnan is hozni valakit, addig ez lesz, hisz nincs más, úgyis kezdő lesz, úgysincs csere. Ide játékosok kellenek, sőt, labdarúgók!

Balogh Ferenc később nyilatkozik.

