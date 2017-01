Elfogták a debreceni betörések gyanúsítottját

Egy férfi 2017. január 8-án 9 óra körül haza ért és észrevette, hogy a bejárati ajtaja és a pince ablaka be van törve, valamint a melléképületből ismeretlen tettes kerékpárt, valamint szerszámokat lopott el. A rendőrök az esetről történt bejelentést követően a helyszínre mentek, ahol a sértett elmondta nekik, hogy nem csak hozzá, hanem a szomszédja hétvégi házába is betörtek, ahonnan hegesztőt és más szerszámokat vittek el. Adatgyűjtés során a nyomozók megállapították, hogy az utcában korábban egy nő hétvégi házába is betörtek, onnan egy kerékpárt tulajdonítottak el.

A rendőrök ellenőrizték a környező utcákat és megláttak egy gyanúsan viselkedő 27 éves férfit, akinek a ruházatát átvizsgálták. A férfi hátizsákjában olyan szerszámokat találtak, amelyek bűncselekmény elkövetéséből származtak. A helyi lakosnál tartott házkutatás során a nyomozók az eltulajdonított értéktárgyakat megtalálták, lefoglalták és visszaadták a három sértettnek. H. Tamást a rendőrök a Debreceni Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A férfi beismerő vallomást tett. A rendőrség a gyanúsítottal szemben lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA