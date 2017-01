Elfelejtett hollywoodi sztárjaink

Különleges filmes esemény helyszíne volt péntek este a debreceni Nagyerdei Víztorony. A filmvilág központjának számító Holly­wood magyar gyökereiről esett szó. A rendezvényt a Kaliforniában élő, elsősorban a filmezéshez kötődő magyarokat, például operatőröket, forgatókönyvírókat, kaszkadőröket, maszkmestereket összefogó tavaly alapított, csaknem 300 tagú Magyar Hollywood Tanács szervezte.

A stúdió alapítók

A rendezvény Bokor Balázs volt Los Angeles-i nagykövet, a Magyar Hollywood Tanács elnökének vetített képes előadásával kezdődött. Elmondta: Magyarországon csak kevesen tudják, hogy például a három legnagyobb filmstúdiót, a Paramountot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ricséről elszármazott Adolf Cukor, a 21st Century Foxot a szintén Borsodból, Tolcsváról a tengeren túlra került Fried Vilmos, míg a Universalt a mai Románia területéről, Szilágysomlyóról emigrált Joe Pasternak hozta létre.

Fotók: Molnár Péter © Fotók: Molnár Péter

35 Oscar-díjhoz van közünk

A volt diplomata a nálunk csak szűk körben ismert hírességek között említette például a háromszoros Oscar-díjas nagylóci Rózsa Miklós zeneszerzőt, aki olyan klasszikus filmeken dolgozott mint a Ben-Hur, a Bagdadi tolvaj, vagy a Tarzan. Miskolcon látta meg a napvilágot Pressburger Imre forgatókönyvíró, Tony Curtis szülei pedig Mátészalkáról kerültek Amerikába. Kiderült, hogy honfitársainknak eddig összesen 35 Oscar-díjhoz volt köze valamilyen módon. A Los Angelesben található két kilométer hosszú Hollywood Boulevard sétányon körülbelül kétezer utcakő őrzi hírességek kéznyomatait. E csillagok között 24 magyar név szerepel – derült ki.

Az est folytatásában Bunyik Béla, a Los Angeles-i magyar filmfesztivál szervezője elmondta: arra törekszik, hogy az amerikai közönséget minél több magyar filmmel ismertesse meg. – Ez nem könnyű, mert Amerikában a külföldi filmeket feliratozzák és az amerikaiak nagy része nem szeret olvasni. Így a külföldi filmeknek kicsi a közönsége – jelentette ki. Szerinte a Saul fia sikere jelentős részben annak volt köszönhető, hogy az alkotás korábban megnyerte a Golden Globe-díjat, ami erős belépőnek számított. Ráadásul a cannes-i filmfesztiválon egy kétezer férőhelyes moziban a vetítés után a közönség 15-20 percig állva tapsolt Nemes Jeles Lászlónak és csapatának. Így a Saul fia már favoritként érkezett Los Angelesbe – fogalmazott.

Az HBO is leadta

Bunyik Béla azt is elmesélte, hogy Koltai Róbert Sose halunk meg című filmjét eredetileg nem fordították le angolra, nem feliratozták. A forgalmazók ugyanis úgy ítélték meg, hogy az ezt nem érdemli meg. Neki viszont az egyik budapesti moziban annyira megtetszett az alkotás, hogy egymás után kétszer is megnézte, majd megvásárolta. Végigjárta vele az Egyesült Államokat és Kanadát. Sokszor vetítették, sőt még az amerikai HBO is leadta. Vagyis a felirat ellenére komoly közönségsiker lett, a vállfás ember történetét a tengerentúlon is értették.

