Elfagyott vízórák, elszabadult komp: ez történt 2017 első negyedévében

A szokott módon, eseménytelenül kezdődött ez az év is, de aztán az átlagosnál hidegebb idő sok ingatlantulajdonost megtréfált, így többször is írtunk az elfagyott vízórákról. Ezzel egyidőben beszámoltunk a „szabad fogas” mozgalom debreceni térhódításáról is, de a kezdeményezést kapzsi emberek elrontották a padokra kitett kabátok eltulajdonításával.

Január közepén a Vona Gábor koncepciójával elégedetlen megyei jobbikosok tüntettek a pártelnök ellen. Ezután újra az extrém hideg adott témát, majd jött a szörnyű, összesen 18 halálos áldozatot követelő veronai buszbaleset és vele a tanulságok.

A február már erősen a reformáció 500, valamint a magyar református egyház 450. emlékévének a jegyében kezdődött, és megtörtént az első jelentős gazdasági bejelentés is a ThyssenKrupp Debrecenbe településéről, majd a Hajdútej is nagy fejlesztést jelentett be. Balmaz­újvároson pedig az önkormányzat vásárolta meg a Balmaz Hotelt. Február kétségkívül legnépszerűbb slágertémáját a tiszacsegei komp elszabadulása adta, országosan pedig a 2024-es budapesti olimpiai rendezés visszavonása. Debrecen viszont beadta pályázatát a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre.

Márciusban Áder Jánost újraválasztották köztársasági elnöknek, valamint megkezdődött a nyomozás a Debreceni Zsidó Hitközség kölcsöne ügyében, amiről több írást is megjelentettünk. A hónap végén sajnos az idei év első terrortámadását is végrehajtották, ezúttal a brit parlamentnél.

Január végén a Nagytemplomban tartottak ünnepi istentiszteletet a reformáció 500. évfordulójára rendezett emlékév ünnepi nyitányaként | Fotó: Derencsényi István

A féléves koszovói szolgálat előtt hajdúhadházon készültek – többek között tömegoszlatásra – az 5. Bocskai dandár K-FOR-os katonái | Fotó: Derencsényi István

DrMáriás festő, író, zenész politikusokról, történelmi alakokról és celebekről készült képei is láthattuk a Modemben | Fotó: Molnár Péter

A „szabadfogas” kezdeményezéshez a Csokonai Színház is csatlakozott, (képünkön Dánielfy Zsolt) | Fotó: Matey István

Idén elsőként tapírbébi született a debreceni állatkertben | Fotó: Matey István

Idén már 17. alkalommal emlékeztek meneteléssel a doni hősökre a Kratochvil honvéd középiskola diákjai és tanárai | Fotó: Matey István

A többméteres jégtáblák által a kötelekről leszakított, majd a jeges árban egészen Tiszaderzsig sodródott tiszacsegei komp sorsa napokig tartotta lázban az országot | Fotó: Derencsényi István

A Csokonai Színház első bemutatója A kisfiú meg az oroszlánok című darab volt | Fotó: Matey István

Az extrém hideg időben a Fancsikán is kövérre hízott a jég | Fotó: Molnár Péter

Februárban Pocsaj és Biharfél­egyháza között is nyílt alkalmi határátkelő | Fotó: Égerházi Péter

A Vojtina Bábszínház ez évi első bemutatója A só című mesejáték volt | Fotó: Derencsényi István

Egy izraeli egyetemista alaszkai idillt varázsolt Debrecenbe | Fotó: Matey István

Kocsis Fülöp metropolita szentelte fel a Szent Efrém görögkatolikus iskolát Debrecenben | Fotó: Derencsényi István

HBN–ÉP

