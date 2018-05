Életre szóló „bőrfestészet”

Reneszánszát éli a tetováló szakma, manapság pedig szinte már nincs is olyan minta, amit ne lehetne megjeleníteni a bőrön, csupán meg kell hozzá találni a megfelelő szakembert és kivárni az időpontot – ezt vallja Juhász Gábor tetoválóművész, aki fiatal kora ellenére közel három éve űzi hivatalosan is ezt a foglalkozást. Ráadásul profin; erről árulkodnak azok a fényképek, melyeket a debreceni tetováló közösségi oldalán is előszeretettel oszt meg: felkart díszítő oroszlánfej, combot ékesítő madár, egész hátat befedő koponya – csak néhány példa az eddig elkészült remekművekből.

Természetesen Gabi művészet iránti rajongása korábbra vezethető vissza, hiszen már gyerekkorában biztos volt abban, hogy valamiféle alkotásból szeretne megélni. – Tizenhét éves koromban találkoztam először szakmaként a tetoválással. Akkor döntöttem el, hogy ezt a pályát választom. Nyolc évvel később megvásároltam az első tetováló felszerelésemet, 2015 júliusában pedig hivatalosan is elkezdtem dolgozni – idézte fel a kezdeteket a debreceni tetováló, aki úgy gondolja, annak ellenére, hogy még mindig megvan a társadalomban az a réteg, mely a tetováltakat elítéli, egyre többen döntenek a végleges testdíszítés mellett.

Inkább tudatosak

– A szalonban, ahol dolgozom, egy hónap alatt több mint száz tetoválást készítünk, kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. A vendégköröm meglehetősen vegyes, hiszen a fiatalabbaktól kezdve a „majdnem nyugdíjasok” is megfordultak már nálam. Összességében azonban elmondható, hogy a legtöbben a 25-40 év közötti korosztályból kerülnek ki. Jellemzően egy-egy előjegyzés esetében legalább 2,5 hónapot, de akár egy évet is várniuk kell, tetoválótól függően – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mennyire meggondolatlanul vagy tudatosan ugranak bele az emberek a tetováltatásba, Gabi elmondta, javarészt átgondolják a vendégek a döntésüket. – Szerencsére a legtöbb vendégünk tudatosan választ. Ha azt látjuk valakin, hogy bizonytalan, segítünk neki újragondolni a mintát. Arra is van példa, hogy inkább megkérjük, hogy jöjjön vissza néhány hónap múlva, és ha még akkor is szeretne tetováltatni, elkészítjük neki. Leginkább a tinédzserek körében érezhető az, hogy divatból csináltatnák, ezért a kiskorúak esetében mindig körültekintően járunk el. Az alsó korhatár 16 év, de még ekkor is szükséges a szülői beleegyezés – fejtette ki. – Fontos megérteni, hogy a tetoválás nem egy könnyen megszerezhető tárgy, amit, ha meguntunk, eldobunk. Nem kopik le. Ha valaki betartja a tetoválással kapcsolatos utókezelést és vigyáz rá, az örökre egy igényes és szépen látható, testet díszítő elem lesz. A tetoválás eggyé válik velünk – tette hozzá.



A rajzok személyes ügyek | Fotó: Magánarchívum

Történet a minta mögött

Egy-egy „felvarrt” ábra azonban nemcsak a tulajdonosához, hanem a készítőjéhez is közel állhat.

– Minden összetettebb mintámat imádom, de mind közül a legszebb történet egy fülesbagolyról szól, akit fiókaként befogadott az egyik vendégem. Nem emlékszem pontosan, mi történt vele, de amikor felépült, elvitték a Hortobágyi Nemzeti Parkba. A fülesbagoly képe pedig – egy heget eltakarva – felkerült a vendégem felkarjára. Nekem is van pár tetoválásom, viszont ezek jelentése személyes ügyem, így ezt nem is osztanám meg másokkal – mondta Gabi, majd rátért az aktuális trendekre.

Elmondta, az elsőre tetováltatók körében nagy népszerűségnek örvendenek a madársziluettek, a végtelen jel, illetve a szív motívumok. Kedveltek még a különböző mandalák és a komplexebb, realisztikus minták is. Minden évben más a divat, tavaly szinte minden hétre jutott egy zsebórás rózsa motívum.

– Vannak különféle tetováló rendezvények is, melyek mindig jó hangulatban, koncertekkel és érdekes programokkal telnek. Ezeken lehetőség nyílik találkozni velünk, megismerni a munkásságunkat, és valamelyest minket is. Debrecenben idén lesz például a harmadik Debreceni Tattoo Show, Budapesten pedig már régóta hagyománya van. A szakmánk ünnepe is ilyen, a Tetoválók Éjszakája. Vannak még szakmai találkozóink is, ahol a tapasztalt tetoválók osztják meg technikáikat, vagy esetleg bemutatnak egy-egy technológiai újdonságot.

Tényleg egészségtelen?

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a tetoválás megbetegíthet, pedig ez csak akkor igaz, ha valaki nem megbízható helyen tetováltat. – Nagyon fontos a szakértelem és a steril munkakörülmények. Ha nem megfelelő környezetben készül egy tetoválás, akkor bizony adódhatnak gondok, például elfertőződhet. Az anyajegyek esetében is nagyon körültekintően kell eljárni, különben elrákosodhatnak – mondta Gabi. Éppen emiatt nagyon fontos, hogy minden esetben megbízható, profi szakembernél készüljön el a tetoválás, és szakszerűen történjen annak utókezelése is.

