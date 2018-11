Életre keltették a templom alakjait

A Keltsd életre a templomodat! című országos meseíró pályázatot általános iskolás korú gyermekek számára hirdette meg a Magyar Kurír katolikus hírportál. A történetben minden pályázónak saját temploma festett vagy faragott alakjait kellett életre kelteni és róluk történetet írni.

A „legeredményesebb” kategóriába a zsűri a pályázatra érkezett számtalan történet közül 28-at sorolt, amelyek a kiíró hírportálon is olvashatók. Soprontól Miskolcig szinte az ország minden zugából érkeztek érdekesebbnél érdekesebb mesék és elbeszélések, sőt egy pozsonyi és egy kölni templom alakjai is megelevenednek az olvasók előtt. Mindössze három olyan település van az országban – Sopron, Kapuvár és a megyénkbeli Nyíracsád – ahonnan több alkotás is bekerült a legjobbak közé.

A nyírségi település Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolájának tanulói a falu mindhárom templomát „életre keltették”. Krekk Petra, Széll Nóra, Pünkösd Bettina a görögkatolikus, Sándor Bence a római katolikus, Pálóczi Fanni pedig a református templom festett-faragott alakjairól szőtt történetet. A diákok felkészítő tanára Simonné Czentye Anikó és Kedves Györgyné Zilahi Enikő volt. A nyíracsádiak mellett még egy hajdú-bihari történet olvasható a kiválasztott művek között. A debreceni Cseh Milán a Szent Anna-székesegyházról írt izgalmas történetet.

HBN

