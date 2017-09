Életmentésre oktatták a pedagógusokat Debrecenben

Pedagógusoknak szervezett szakmai és módszertani konferenciát a Magyar Vöröskereszt szerda délután az Ifjúsági Házban. A tanácskozáson az alapfokú elsősegélynyújtás fogásaival és sikeres oktatásának titkaival ismerkedhettek meg a résztvevők. A felszólalók között volt Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki a hivatalos és az önkéntes segélynyújtók együttműködéséről tartott előadást.

– Mindennap találkozni olyan esetekkel, amikor az elsősegélynyújtón múlik valakinek az élete, hiszen a mentő sokszor nehezen tud a helyszínre jutni, pedig gyakran az első négy-öt percben eldől a beteg sorsa. Sajnos rengetegszer tapasztaljuk, hogy a sérültek nem részesültek szakszerű ellátásban, mert nem tudták megkezdeni az ott tartózkodók. Évente hatezer ember hal meg hirtelen szívmegállásban közterületen, ezeknek a tragédiáknak 50-60 százaléka megelőzhető lehetne, ha volna a közelben egy defibrillátor és egy olyan személy, aki időben elkezdi az újraélesztést.

Hasznos újítás

Az Országos Mentőszolgálat az ősztől fiataloknak szóló kampányba kezd, ahol koncerthelyszíneken mutatják be a szakszerű elsősegélynyújtást. A kezdeményezés mellé állt az Irie Maffia zenekar is, melynek Wake Up című száma ritmusára tökéletesen lehet nyomkodni az ambubabát.

Ugyancsak az ősztől startol el az a mobilapplikáció, amelynek segítségével bárki feltöltheti az adatait a mentőszolgálatnál, így szükség esetén a mentősök rögtön látják a bajbajutott adatlapját, és annak megfelelően tudnak cselekedni.

– De van egy még hasznosabb funkciója a szoftvernek, ugyanis ezen keresztül önkéntes életmentőnek is lehet jelentkezni, és ha a környékükön valakinek szüksége lesz újraélesztésre, akkor a regisztrált – a riasztást a mobiltelefonján keresztül fogadva – a helyszínre sietve a mentők érkezéséig megkezdheti a bajbajutott ellátását – számolt be a szóvivő.

HBN-MSZ

