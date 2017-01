Élethosszig tartó fogápolás

A hagyományos nyugati étrend közel sem mondható fogbarátnak, éppen ezért az élethosszig tartó egészséges táplálkozásra nevelést korán el kell kezdeni – írtuk részletesen egy, a napokban megjelent cikkünkben. Most Vági Zsolt dietetikus, táplálkozástudományi szakértő azt is részletezi, pontosan mi a gyermekkori étrend szerepe a fogak védelmében.

A fogak ellensége

A gyermekeknek a gyors ütemű fejlődés miatt a testméreteikhez képest hatalmas a tápanyagigényük, sokkal nagyobb, mint a felnőtteké. A fogak és a csontok fejlődésében a megfelelő energiabevitel mellett egy sor tápanyag kulcsfontosságú szerepet kap, ezek hiánya komoly károkat okozhat. Azonban a gazdaságilag fejlett nyugati országokra jellemző táplálkozási szokások amellett, hogy általában lehetőséget nyújtanak a megfelelő tápanyag-ellátottságra, számos veszélyt is rejtenek magukban. A túl sok finomított szénhidrát és a cukros nassolnivalók kifejezetten ártanak a fogaknak. Egyik oldalról ezek általában energiában gazdag, de hasznos tápanyagokban szegény élelmiszerek, ami miatt a feldolgozásukhoz szükséges anyagokat (pl. vitaminok és ásványi anyagok) a szervezetnek a raktáraiból kell biztosítania. Másrészről ezek az ételek plakkot képezve a fogakon maradnak, és azok megfelelő eltávolításáig a szájüregben található baktériumok hatására savas közeggé alakulnak közvetlenül károsítva a fogzománcot. A legfontosabb tényező, hogy a gyermeket megtanítsuk arra, hogy a helyes táplálkozás szoros összefüggésben van a fogaik egészségével. A legtöbb gyerek könnyen meg is érti az alapvető összefüggéseket, de ezek szokásokká csak akkor alakulnak, ha a szülőktől is ezt a példát látják. Az egyik alapvető étrendi szempont a cukros nassolnivalók lecserélése nyers gyümölcsökre és zöldségekre, amelyek ugyan szintén tartalmaznak plakk-képző szénhidrátokat, de víztartalmuk sokszorosa az édességeknek, így nehezebben tapadnak a fogakra.

Étkezések között

Fontos szerepet játszik ebben a folyamatban a nyál, melynek termelődésére jótékony hatással van a cukormentes rágógumi használata. Különösen akkor fontos a rágózás, ha gyermekünknek nincs lehetősége az étkezések közötti fogmosásra.

Sok szempontból – de kiemelten a fogak miatt is – érdemes tehát amennyire lehet kitiltani gyermekeink étrendjéből a cukros nassolnivalókat. Természetesen nem lehet és nem is kell az összes finomságtól eltiltani a gyermeket, de sokat tehetünk a fogaiért, ha csak a főétkezések után kap édességet, hisz ilyenkor jóval nagyobb a nyáltermelés, ami segíti a fogak tisztán tartását, és alternatívaként ilyenkor is ajánlhatunk cukormentes rágógumit neki. A tévhitekkel ellentétben attól sem kell tartanunk, hogy a gyermek esetleg lenyeli a rágót, mert a gumibázis kiürül a szervezetből, egyedül arra kell figyelni, hogy a légutakba ne kerüljön például ugrálás, futás alatt. Ilyenkor ne legyen rágógumi a szájukban!

HBN

