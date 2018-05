Életét mentette meg a Nordic Walking

A nyugdíj előtt álló pedagógus azóta a Nyíradonyi Nordic Walking Klub vezetője, és számos sport- és túraprogramot szervez.

Szüleivel a balkányi tanyavilághoz tartozó Abapusztán élt gyermekkorában, ahol az általános iskolai tanítói hatására maga is tanítóvá akart válni, hisz ők vittek fényt a villanynélküli tanyasiak életébe. A szabadság, a természet nyújtotta játékok, a mezei munkák, az állattartás pedig meghatározó élményt nyújtott neki ahhoz, hogy felnőtt fejjel a természetes gyógymódok felé forduljon. A tanyasi kislány valóra váltotta álmát, hiszen a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanító szakos diplomájával tért haza, s hamarosan a nyíradonyi általános iskolába került, ahol 30. éve tanít.

Teljesen újjászületett

Szépen folyt élete, három gyermeke született, s elismert pedagógus volt már, mikor egy váratlan fordulat felforgatta az egész életét. Súlyos májbetegséget diagnosztizáltak nála, melyet kimerítő gyógykezelés követett, s ez rendkívül legyengítette szervezetét. A kezelés hatására az összes ízülete tönkrement, olyannyira, hogy még a kezét sem tudta felemelni. Ekkor fordult a természetes gyógymódok felé, és a reform táplálkozás mellett, rátalált egy olyan módszerre, amivel rehabilitálni tudta magát: nordic walkingozni kezdett. Ez a mozgásforma, az egyszerű gyalogláshoz képest jobban kimozgatta izmait, közben mégis kímélte meggyötört ízületeit. Szép lassan visszanyerte régi önmagát, mi több, teljesen újjászületett. Először önmagán segített, majd pedagógus mivolta arra késztette, hogy a megszerzett tudást másoknak is átadja. Tanfolyamokat végzett, szakvizsgázott természetgyógyász és Nordic Walking tréner lett. Életre hívta a Nyíradonyi Nordic Walking Klubot, melynek tagjaival hetente kétszer szervezett foglalkozás keretében nordicoznak.

Révtől Szalonnáig

Sok embert „megfertőzött” ennek a sportnak a szeretetével, 20-25-en is részt vesznek az ingyenes foglalkozásokon, s mára talán a nyíradonyiak sem úgy néznek rájuk, mintha ufók lennének. A klub létszáma folyamatosan gyarapszik, s havonta távolabbi úti célokat is kitűznek maguk elé. A gyaloglás mellett valamilyen kulturális vagy gyógynövényismereti céllal indulnak útnak.

– Jártunk már a martonyi kolostorromnál, a zeleméri templomromnál, de a Zempléni-hegységben, a szalonnai Árpád-kori templomban is. Tavasszal kihagyhatatlan a medvehagyma-túra a Révi-szorosban. A határon túl, a Bihar-hegységben sokszor megfordulunk. Helyben is szoktunk túrázni, hogy lakóhelyünket jobban megismerjük; átgyalogoltunk már Nyíracsádra megnézni az Árpád-kori templomot, közben a gúthi templomromot is meglátogattuk. Túráztunk a helyi tanösvényen, és azokhoz a kilátókhoz is elmentünk, amiket nemrég építettek helyi emberek. Hazánk és a környék értékeinek felfedezése egyaránt fontos számunkra – vallja Deák Erzsébet, akit idén kitüntetett Nyíradony Város Önkormányzata. Egészségmegőrző életmódja, közösségszervező ereje, pedagógiai munkássága például szolgál, ezért jutalmazta a város vezetése „Akikre büszkék vagyunk” kitüntető címmel.

– Kálváriám legfontosabb tanulsága az volt, hogy változtatnom kell a gondolkodásomon. Úgy vélem, minden problémánk szemléletváltást követel, hisz nem várhatjuk, hogy azokat más oldja meg helyettünk. Nem az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy miként reagálunk rá.

