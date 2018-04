Élete és hivatása a jog: Csécsy Györgyöt köszöntötték

– Nemcsak oktatóként, hanem mint ember is hiteles személyiség. Csécsy György példakép sokunk számára. Köszönettel tartozunk neki azért, mert a jogi képzés 1996-os újraindulásakor létrehozta a Polgári Jogi Tanszéket, melynek ma is a vezetője. Örömömre szolgált, hogy magam is a tanítványa lehettem, és később tanársegédként segíthettem munkáját – hangsúlyozta Szikora Veronika dékán, a professzor tiszteletére szervezett szerdai könyvbemutatón.

Csécsy György 65. születésnapja alkalmából tanulmánykötetet szerkesztett a kar. A jubileumi kiadványba olyan sokan küldtek publikációt, hogy a beérkezett 63 szerző, csaknem 900 oldalnyi írását a tervezett egy helyett két kötetben tudta megjelentetni az ÁJK. Ez a gesztus is jelzi az egykori és jelenlegi hallgatók, munkatársak szeretetét, elismerését a professzor felé. A szakember 1982 óta több jogászgenerációt oktatott, először Miskolcon, majd Debrecenben. Többek között Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét, jelenlegi bírósági vezetőket, a mostani dékánt és dékánhelyettest egyaránt.

– Munkámat hivatásomnak tekintem. Számos rangos kitüntetést kaptam pályafutásom 35 éve alatt, de a legnagyobb büszkeséggel az tölt el, hogy Miskolcon és itt a Debreceni Egyetemen is három alkalommal lettem az Év tanára, ez a hallgatói elismerés a legfontosabb számomra – nyilatkozta Csécsy György.

A professzor a szellemi alkotások és polgári jog területén szerzett érdemeket, törzstag a kar doktori iskolájában, az ÁJK több nemzetközi kapcsolatát kezdeményezte és ápolja évek óta. A karon folyó képzésben vállalt szerepe, valamint az ÁJK oktató-nevelő munkájának fejlődését segítő tevékenysége elismeréséül a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérmét vehette át Csécsy György a Kassai úti campuson tartott rendezvényen.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA