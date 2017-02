Élet a polgármesterség után

„Az az igazság, hogy a közélet a mai napig nagyon hiányzik. Aki egy elbukott polgármester-választás után azt mondja, hogy a vereség nem viselte meg, az hazudik. Ha az ember nem csinál semmit, akkor szellemileg elszegényedik…” – néhány tipikus megjegyzés egykori települési vezetőktől, akiket arról kérdeztünk, hogy van-e élet a polgámesterség után is.

Vállalkozóvá lett

Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu korábbi polgármestere 20 év polgármesterség után adta át a stafétát az akkori helyettesének. – Nem volt egyszerű átállni egy teljesen más életritmusra. Talán még ma is munkál bennem némi nosztalgia azok iránt az évek iránt, de mára teljesen más irányt vett az életünk. A mindennapjaink a Berettyóújfalu-Nagyvárad-Hajdúszoboszló háromszögben zajlanak, részben az idős szüleinket gondozzuk, részben pedig vállalkozunk. Berettyóújfaluban béreltünk egy presszót, amit éppen most zártunk be, és a van egy saját kávézónk, ami még úgy, ahogy működik. Szerettünk volna évekkel ezelőtt a városban falusi vendégházat is építeni, és bár a pályázaton nyertünk, mivel nem volt meg a szükséges önerő, úgy döntöttünk, hogy az üres telket tízféle gyümölcsfával népesítjük be. Sok örömünk van az ültetvényben, lassan termőre fordulnak a fák – sorolta bokros teendőit az egykori városvezető. A Szeifert-család által 2008-ban alakított gazdasági társaság másik tevékenysége a fizető vendéglátás Hajdúszoboszlón. – Apartmanokat üzemeltetünk a fürdővárosban. Interneten hirdetjük a szálláslehetőséget, főleg külföldi vendégeink vannak. Nyáron gyakorlatilag telt házzal megyünk, ilyenkor, a kemény mínuszokban viszont jó, ha az idegenforgalmi bevétel a rezsit fedezi – mondta Szeifert Ferenc.

Megviselte, de…

Bernáth László, Tetétlen korábbi polgármestere miután kikerült a főiskoláról, rövid ideig egy mezőgazdasági cégnél dolgozott, de a polgármesteri kihívás már 26 évesen megtalálta, és ez az állapot 12 évig tartott. „A megyei közgyűlésnek továbbra is tagja vagyok, emellett egyéni vállalkozóként egzisztálok, és egy kft.-nek vagyok az ügyvezető igazgatója. A társaság pályázatírással, autóbérléssel, üzleti tanácsadással foglalkozik, egyéni vállalkozóként pedig pénzügyi befektetési tanácsadással, pályázatokkal keresem a kenyeremet és felnőtteket tanítok mezőgazdasági ismeretekre. Korábban egy barátom kérésére próbáltam egyengetni kínai befektetések útját a megyében, de ez már a múlt” – ment vissza az időben, hozzátéve, hogy hazudik, aki egy elbukott polgármesteri választás után azt mondja, hogy a vereség nem viselte meg. – Imádtam polgármesterként dolgozni, de amikor nem választottak újra, akkor fel kellett építeni egy másik életet. Az embernek családja van (akikre azóta szerencsére sokkal több figyelem jut), szóval nincs idő a sebeinket nyalogatni. Előre kell nézni – jelentette ki magabiztosan Tetétlen korábbi első embere.

Egész életében

Hamza Gábor, Hajdúsámson egykori polgármestere egy őszinte „beismerő vallomással” kezdte: Az az igazság, hogy a közélet nagyon hiányzik. És nem csupán a polgármesteri székben eltöltött 16 év miatt, hiszen valójában 26 éves korom óta a közigazgatásban dolgoztam. Debrecenben húztam le 22 évet a tanácsnál, később az önkormányzatnál, majd pedig következett Hajdúsámson. Érzelmileg nem volt egyszerű a váltás, de szerencsére találtam magamnak egy olyan elfoglaltságot, ahol a korábbi kapcsolataimat tudom kamatoztatni és nem unatkozok. Az egyetemen van egy gazdasági társaság, ott dolgozom tanácsadóként mellékállásban. Ez a cég villamos-biztonságtechnikával foglalkozik. Óriási a felelősségünk, hiszen az orvoslásban nem romolhatnak el nagy értékű berendezések (CT-k, röntgenek, és hasonlók), ezeknek a biztonságos üzemeltetéséért felelünk. Ezen kívül a klímarendszereket tartjuk karban, fertőtlenítjük, és ha szükséges, akkor javítjuk.

– Petneházi Attila –

A szellemi restség ellen

Dr. Fülep László 36 évig volt háziorvos Konyáron, és 20 évig polgármesterként irányította a falu életét. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányoznak a közügyek, viszont túl sok időm szerencsére nincs ezen töprengeni, mivel majd’ 70 évesen gyakorlatilag fejest ugrottam újabb orvosszakmai kihívásokba. Egyrészt kollégákat helyettesítek az alapellátásban, mellette megyei alapellátási szakfelügyelő főorvos vagyok, amit ráadásul több megyében is végzek. Hittel vallom, hogy aki nem csinál semmit, az szellemileg elszegényedik. Én ennek úgy állok ellen, hogy továbbra is igyekszem naprakész lenni az alapellátási tudományokban – nyilatkozta a Napló megkeresésére dr Fülep László.

