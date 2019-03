Éléskamránk online feltöltése

Az éléskamránkat felszerelhetjük hazai és külföldi válogatott ínycsiklandozó finomságokkal is, de legfőképp a családtagjaink kedvenceivel és a rendszeresen használt és fogyasztott termékekkel.

A beszerzés

A válogatáskor ne pazaroljuk a drága időnket arra, hogy a szupermarketek kígyózó soraiban várakozzunk az akciós termékekkel a kezünkben. Vegyük észre, hogy az online vásárlás már sokkal olcsóbb és időtakarékos megoldás.

A közgazdaságtanban erre a „cipőtalp” költség kifejezést használják. Azzal, hogy elmész a boltba, a cipőd talpa kopik. Amennyiben a bevásárlást autóval végzed, úgy az autó fenntartási és tankolási költségei, plusz a te elvesztegetett időd a sorban és a dugóban állással, ami a költségek oldalára kerül. A használatból eredő amortizációs költségekről még nem is beszéltünk.

Előnyök

Az idő pénz, mint tudjuk. Persze az életünk is véges, tehát mellőznünk kell az életvitelünkből a felesleges tevékenységeket. Az online vásárlás pont ettől az időpazarlástól és a költségektől kímél meg téged. Pár nappal az éléskamra kiüresedése előtt már érdemes klikkelni, rendelni, és minden házhoz érkezik hamarosan. Fizethetünk a termékekért online is.

Az online rendelésben sosincs szünnap, és nincs nyitvatartási idő vége sem. Sőt, a jobb webáruházak esetében a készlethiány is ritka. Azért is jó, ha egy kisebb készlettel mi is rendelkezünk otthon, hiszen ezzel felkészítjük magunkat és családunkat a legrosszabb helyzetre is. Az ízlésesen berendezett éléskamra látványával még díszítő elem is. Sőt, ez egy saját kis bolt, ahol mindig van mihez nyúlni. Az éléskamrád legyen kincseskamra. Töltsd meg minden földi jóval!

Nem létezhet éléskamra Nutella nélkül, az 1kg-os kiszerelés többtagú család részére is életmentő lehet a nehéz időkben.

Igyekezzünk hosszú lejáratú konzervdobozos, tartós élelmiszerekkel felszerelkeznünk. A hosszú szavatossági idejüknek köszönhetően, a világvége eljövetele előtt biztosan el fognak fogyni. Sőt, korábban is, ha a család kedvenceivel rakjuk meg az éléskamránk polcát.

Az éléskamra online feltöltéséhez a Gigaplaza.eu internetes áruházat javasoljuk. Áraik a nagy multik alatt vannak, és nem azért mert akciós, hanem mert online minden olcsóbb. Kisebb területen kevesebb alkalmazottal ugyanazokat a termékeket olcsóbban tudják forgalmazni, mint a bevásárlóközpontok. Jó ha tudjuk, az online piacterükön az éléskamra felszerelés mellett adathordozókat is vásárolhatunk. Ezeken kívül még fizikai védelemmel rendelkező adathordozó típusokat is, melyeken a családi emlékeket és iratokat megmenthetjük el az utókor számára.

