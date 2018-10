Elérte a DVSE azt, amiért elutaztak

Nem történt meglepetés a férfi vízilabda Magyar Kupa hétvégi selejtezőiben, amelyeket követően a címvédő Szolnoki Dózsa mellett a bajnok FTC-Telekom Waterpolo, a ZF-Eger, az A-Híd OSC-Újbuda, a Pann­Ergy-Miskolci VLC, a RacioNet-Honvéd, a BVSC-Zugló és a Debrecen folytathatja a negyeddöntőben.

Pihentetni is tudtak

A C csoportban péntektől vasárnapig a házigazda Eger és a Debrecen társaságában a Szentes és a Szombathely csapata vetélkedett egymással. Az eredmények alapján a továbbjutó helyekről a döntés vasárnapra maradt, de mivel a nap első mérkőzésén a Szentes tükörsimán legyőzte a Szombathelyet, már játék nélkül eldőlt, hogy a DVSE az Egerrel együtt ott lesz Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között. Ennek megfelelően a debreceni szakvezetés a közelgő Vasas elleni bajnoki érdekében Kovács Gábort és Lukas Durikot is pihentette a hevesiek ellen. A találkozót végül 16–10-re az a házigazda nyerte, így meggyőző játékkal, csoportelsőként jutottak a legjobb nyolc közé a BENU Magyar Kupában.

Mindig nyerni akarnak

A mérkőzés után Miroslav Bajin vezetőedző így értékelt a klub hivatalos honlapján: – Mivel a mérkőzés előtt kiderült, hogy meg van a továbbjutás, ezért úgy döntöttünk, hogy két játékost is pihentetünk, mivel 48 órán belül ez volt a negyedik mérkőzésünk, és szerdán fontos bajnokink lesz. Ennek ellenére úgy szálltunk medencébe, mint minden meccsen, hogy nyerni szeretnénk, de sajnos ez ezúttal nem jött össze. Nagyon sok gólt kaptunk, és a fáradtság is érződött rajtunk. Gratulálok a csapatnak és a stábnak a továbbjutáshoz, reméljük, hogy jó sorsolást kapunk, de jöjjön szembe bárki, mi úgy fogunk nekiállni, hogy szeretnénk bejutni a négy közé. Most újra a bajnokságra koncentrálunk, remélem, hogy szerdán most is sokan fognak minket támogatni a Vasas ellen. Gratulálok az Egernek is, sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.

A negyeddöntő mérkőzéseit november 17–18-án rendezik, a párosítások pedig vaksorsolás útján dőlnek majd el.

HBN

