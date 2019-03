Elérni mindenkit a megyében

Az előadássorozat legújabb állomásán is azokat a szociális asszisztenseket, családsegítőket és esetmenedzsereket készítették fel, akik nem csak családokkal, hanem idősekkel, az egyedül élőkkel és a segítségre szorulókkal is napi kapcsolatban vannak. A polgári védelmi szakemberek és a tűzoltók egyik fontos feladata a tűzmegelőzés, az öngondoskodás elérése. Ebben a mozgalomban van nagy szerepe a szociális munkát végzőknek is, rajtuk keresztül a katasztrófavédelem üzenete elérhet kis túlzással mindenkihez. A debreceni kirendeltség munkáját a szervezésben Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja vezetője segítette. Az előadás elején elmondta, hogy egyik legfontosabb feladatuk a prevenció, mely mindenre kiterjed.

Az egyórás előadást Szeifert Imre tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő tartotta meg, aki beszélt többek között az otthonokban keletkezett tüzek megelőzéséről, a segélyhívás menetéről, a füstérzékelők fontosságáról és a szabadtéri égetés lehetőségeiről is. Külön hangsúlyozva, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévők fokozottan ki vannak téve a tűz és szén-monoxid okozta veszélyeztető hatásnak.

Ezzel nem fejeződött be a program, hamarosan egy újabb városban tart előadást a katasztrófavédelem.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

