Elérkezett az idő, először találkoznak az NB I-ben

Vannak olyanok, akik szerint a Fradi–Újpest rangadóhoz hasonlítható az a megyei derbi, amelyre szombaton 18 órától kerül sor, ekkor találkozik ugyanis a Balmazújváros és a DVSC (élőben a www.haon.hu-n és az M4 Sporton). A házigazda újvárosiak az NB I. újoncaként, nyolc forduló után az utolsó, 12. helyen állnak a tabellán, eddig hat pontot tudtak szerezni Horváth Ferenc tanítványai, akik négy kör óta nyeretlenek. A Loki az utóbbi időben megtáltosodott, három meccses győzelmi sorozatának hála az ötödik pozícióból várhatta az összecsapást, a Herczeg-alakulat 11 egységet szedett össze. A Napló kíváncsi volt, mire számítanak egymás ellen a csapatok.

Veszélyesek

Jól ismerjük az újvárosiakat, sokakat személyesen is, egy biztos, nem lesz egyszerű dolgunk. Bár a Balmaz a sereghajtó, de attól még igen veszélyesen tudnak játszani, kevés gólt kapnak, és többször csak a balszerencsén múlik, hogy nem szereznek három pontot.”

Tisztában vagyunk vele, hogy számukra ez egy kiemelten fontos mérkőzés lesz, lényeges lenne nekik, hogy jó eredményt érjenek el a másik, nagy múltú megyei együttes ellen, biztos vagyok benne, hogy kettőzött erővel esnek majd nekünk. Természetesen mi is átérezzük ennek a megyei rangadónak a súlyát, ezzel együtt ugyan úgy készültünk erre a találkozóra is, mint a többire. A célunk egyértelmű, győzni megyünk Újvárosba, ha mindenki koncentrált lesz, és teszi a dolgát, ahogy eddig is, akkor ez sikerülni is fog – osztotta meg gondolatait lapunkkal Bényei Balázs, a piros-fehérek jobbhátvédje, aki a nyáron tért vissza nevelőegyütteséhez. – A kezdeti időszak nehéz volt, kellett egy hónap, mire beverekedtem magam a kezdőbe. De azóta stabil a helyem, jól érzem magam, és mindent megteszek a bizalom megtartásáért.

Fortuna is segíthet

– Személy szerint már nagyon várom a mérkőzést, valószínűleg telt ház lesz a stadionban, ami mindig motiválóan hat a játékosokra. Az elmúlt napokban több olyan szurkolóval beszélgettünk, akik szerint ez a megyei derbi a Fradi–Újpest rangadóhoz hasonlítható – árulta el a Hajdú-bihari Naplónak Haris Attila. – Debrecenben magasra helyezték a lécet, ám korábban már bizonyítottuk, nagyobb nevű vetélytárssal szemben sem jövünk zavarba.

Tisztában vagyunk vele, hogy a Loki jó formába lendült az előző fordulókban, de megpróbáljuk lefékezni őket.”

Kielemeztük az ellenfelünk taktikáját, kiderült, mik a piros-fehérek erősségei, valamint a szakmai stáb rávilágított a gyenge pontjaikra is. Úgy gondolom, mindkét együttes elsősorban a stabil védekezésre épít. Bízom benne, hogy a hétvégén végre a szerencse is mellénk áll, ugyanis mostanság elég pechesek voltunk. A múlt héten Mezőkövesden vendégeskedtünk, a találkozó első félidejében remekül futballoztunk, ha ezt a játékot szombaton meg tudnánk ismételni az elejétől a végéig, jó esélyünk lenne a három pont megszerzésére. A borsodiak ellen a szünet után nem úgy alakult a meccs, ahogy terveztük, de legalább egy pontot meg tudtunk kaparintani – fogalmazott az U21-es válogatottban is számításba vett középpályás.

A balmazújvárosiaknak csütörtökön lehetőségük nyílt a „gőz kieresztésére”, Horváth Ferenc tanítványai Nyíregyházán footgolfoztak. A programmal kapcsolatban Haris elárulta, jó hangulat és sok nevetés jellemezte a napot. A tehetséges futballista megjegyezte, az Újváros ereje főleg a csapategységben rejlik, amihez az ehhez hasonló események még inkább hozzájárulhatnak.

