Élen járnak a kardiológusok

Új-Zélandtól Indiáig, Amerikától Ausztráliáig, Kínától Franciaországig járnak Magyarországra tanulni a szívgyógyászok. Legutóbb egy hétfős orosz orvos csoport érkezett, hogy a három szívcentrum együttműködésében szervezett újraélesztős pacemaker speciális alkalmazását elsajátítsa.

Dr. Gellér László, a Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, osztályvezető professzora, a képzés egyik szervezője szerint ez is a bizonyítéka, hogy a magyar kardiológia a világ élvonalában van, olvasható a Magyar Kardiológus Társaságának legfrissebb közleményében.

Életeket mentenek

Ebben kifejtik, hogy hazánkban évtizedek óta végzik szívritmus szabályozó eszközök beültetését, ma évente 6-7 ezer pacemakert és mintegy 2-3 ezer speciális újraélesztő funkcióval is összekapcsolt készüléket ültetnek be. Ezek a gyógyszereken kívül a szív­elégtelenség kezelésének legfontosabb eszközei, évente több ezer ember életét mentik meg, s biztosítanak ezután hosszú és jobb minőségben töltött életéveket. A magyar szívgyógyászok nemcsak ezek fejlesztésében, de használatuk oktatásában is részt vesznek, a mostani alkalom viszont azért különleges, mert három centrum összefogásában kaptak orosz szakemberek átfogó elméleti és gyakorlati képzést.

„Az eljárás különlegessége, hogy a szívelégtelenséget úgy kezeljük, hogy a jobb és a bal kamrában elhelyezünk egy-egy elektródát, illetve kívülről is támogatjuk a szív­összehúzódás rendezését. A bal kamra mindkét felének szabályozása által a pacemaker képes reszinkronizálni a szívet abban az esetben, ha a szív szemben lévő falai nem egymással szinkronban húzódnak össze, ami a szív­elégtelenségben szenvedő betegek körülbelül harminc százalékánál fordul elő” – hangsúlyozza a közleményben Gellér professzor.

Figyeljünk a tünetekre!

A szívelégtelenség hazánkban ma nagyjából 150—200 ezer embert érint, közülük 70 ezer szorulna feltétlenül szigorúan kontrollált ellátásra, gondozásra. Fontos, hogy figyeljünk a tünetekre, különösen azoknál, akiknek már van valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedésük, az ő esetükben ugyanis lényegesen magasabb a szív­elégtelenség kialakulásának veszélye.

A szívelégtelenség az a kórkép, amikor a szív izomzata képtelenné válik a szív pumpafunkciójának fenntartására, azaz képtelenné válik arra, hogy megfelelő vérrel, s ennek révén megfelelő mennyiségű oxigénnel és tápanyaggal lássa el a különböző szerveket, szöveteket. S ugyancsak képtelenné válik arra, hogy a perifériás szervek, szövetek területéről elszállítsa a vért, s ezzel együtt a salakanyagokat és a szén-dioxidot.

