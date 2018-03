Élen a megyében a véradásban

Ezt a segítő szervezet elnöke, Fórizs László mondta a vöröskereszt területi szervezete taggyűlésén, amelyet csütörtökön tartottak meg a hajdúböszörményi városházán. Az elnök beszámolt a vezetőség elmúlt évben végzett munkájáról. Ebben szólt a szervezettségről, a támogatásokról és a szervezet szociális tevékenységéről. Kiemelte az önkéntes munkatársak szerepvállalását, önzetlenségét.

Három generáció is

Ezt követően Fazekasné Farkas Ibolya területi vezető ismertette az idei esztendő munkatervét. A Napló kérdésére a területi vezető elmondta: rohamosan csökken a véradók száma Böszörményben is, de mindezek ellenére még így is élen járnak a megyében. Tavalyelőtt 180-220 emberre számíthattak, ez tavaly már lecsökkent 140-re. A 18-65 év közötti korosztály adhat vért. A tendencia az, hogy a sokszoros véradók kötelességüknek érzik, hogy az évente lehetséges öt alkalom mindegyikén ott legyenek. Tapasztalat az is, hogy sok a véradó család. Nem ritka, hogy három generáció is eljön egyszerre. Az egyik donoruk 130 alkalommal segített embertársain. Nagyon sokan vannak, akik száz fölötti részvétellel büszkélkedhetnek. Fazekasné Farkas Ibolya pozitívumnak tartja, hogy egyre több középiskolás nyújtja a karját, de még így sincsenek elegendően. A városban a szükséges egységnyi vér mennyisége is kilencven százalék alá csökkent.

– A nehézségek ellenére is úgy látom, hogy amikor irányított véradás van, maguktól jönnek az emberek, nem kell őket hívni. Ilyenkor látszik a humanizmus, az összefogás. Rendszerint meg kell hosszabbítani a rendelkezésre állás idejét, mert sokan érzik fontosnak, hogy segítsenek – zárta gondolatait a területi vezető.

– Gargya Imre –

