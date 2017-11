Élelmiszerhulladék mint építőanyag

Egy nemzetközi tervezési és mérnöki feladatokat ellátó vállalat, az Arup rávilágított arra, hogy az építőiparban is hatalmas mennyiségű szemét keletkezésével kell számolni, amely súlyos terhelés a környezetre. Csak a cementgyártás az összes szén-dioxid kibocsátás ötödéért tehető felelőssé, amely nagyobb, mint a légi közlekedésből származó szén-dioxid mennyisége.

A megálmodott ház

Ennek ismeretében egy olyan technológiát dolgoztak ki az építőipar számára, amely akár más ágazat ilyen jellegű problémáira is megoldást nyújthat. Az alapötlet szerint az élelmiszeriparban keletkező hulladékokat használnák fel építőanyagok előállításához: az épületek szigetelőanyagát burgonyahéjból állítanák elő, padlóját kipréselt nádcukorból kiviteleznék, míg a tégla öt nap alatt kitenyészthető gombából épülhetne fel.

A megálmodott ház ugyan nem édességekből épül fel, mint ahogy azt a Jancsi és Juliska meséjében olvashatjuk, azonban a végeredmény itt is lehet szemet gyönyörködtető az élelmiszer-hulladék mint építőanyag felhasználása ellenére is. Az ötlet megvalósításával tehát nemcsak az építőiparban keletkező óriási mennyiségű hulladék keletkezését lehetne csökkenteni, hanem az élelmiszer-hulladékok mennyiségét is.

