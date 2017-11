Amíg ennyibe kerül, 1000 emberből 999-et hidegen hagy

Az első levélíró, Gyulai Vilmos azt fejtegette, hogy manapság szinte hetente tartanak szakmai fórumokat szerte az országban az elektromos autózás elterjedése, el nem terjedése témájában, s mindenhol megállapítják, hogy a töltőhálózat hiánya a legnagyobb probléma. „Tudom, hogy Debrecenben is lesz majd 10 darab töltő (végre) kiépítve a meglevő egy mellé. Én most mégis azután érdeklődnék, hogy mikor tartja be Debrecen városa azt a kormányrendeletet, miszerint minden 100 parkolóhelyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni?”

Gyulai Vilmos hozzátette: Japánban 2015 elején a világon elsőként több elektromos töltőpontot építettek ki, mint ahány benzinkút létezik.

Országos jogot egy cégnek

Jónás Imre szerint a nagyobb hatótávolságú elektromos autók ára nagyon magas, ezért csak nagyon soká fognak elterjedni tömegesen. Az olcsóbb elektromos autókkal pedig nem szabad a városon kívülre menni, esetleg a peremvárosokba. Munkába járásra, bevásárlásra, a gyerek utaztatására valók. Jónás Imre azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a töltőállomások kiépítése még nem kifizetődő, hacsak nem az autót gyártó cég kezdi el saját forrásból. A vásárlást fékezi a kevés töltőállomás, a töltőállomás kiépítését gátolja a kevés elektromos autó és a drága telepítési költség. Úgy véli, hogy ha valaki megkapná az országos kizárólagossági jogot, akkor kezdődne el a töltőállomások szükség szerinti létesítése.

Takács László azt fejtegette, hogy egy család számára második autónak jó lehet egy elektromos jármű, ha nem mennek vele messzire, mert Debrecenben ingyenes a parkolása, továbbá nem kerül pénzbe (vagy nagyon olcsó) a töltése, kicsi az amortizációja és környezetbarát. Az elektromos kocsik éppen a városi forgalomban nagyon hatékonyak és környezetkímélők – írta.

Kövesi Péter úgy gondolja, hogy jó, ha vannak elektromos töltők Debrecenben is, pláne, ha az Európai Unió előírja (ott nemigen értik, mi hogy élünk).

De amíg a hazai autópark átlag­életkora tíz év felett van, és amíg egy villanyautó ára annyi (a jövedelmünkhöz képest), amennyi, addig ez 1000 emberből 999-et hidegen hagy. Nem csak jelenleg, de még igen sokáig”

– állította.

Miért nem vagyunk az élen?

Baranyai György erre kifejtette, hogy a 2000-es évek elején, amikor elkezdték a mobiltelefon-szolgáltatók kiépíteni a nagy sebességű hálózatokat, Magyarország eléggé az élen járt ebben. Ekkor még alig akadtak nagy teljesítményű okostelefonok. Ha annak akkor ott volt az ideje, az elektromos autóknak most miért nincs itt az ideje? – tette fel a kérdést. Kifejtette:

tudom, az egyik válasz, hogy egy villanyautó beszerzési ára nem ugyanakkora, mint egy hagyományos benzines modellé, de a mobiltelefon is némileg drágább volt régebben, mint mostanság.”

A németországi Ludwigshafenben élő Varga Imre arról számolt be a fórumozóknak, hogy ott a nagyobb cégek számítanak úttörőnek ebben a témában (nyilván nekik van rá pénzük). A céges autók egy része arrafelé már elektromos, nem meglepő módon francia és japán márkák. Varga Imre munkahelyén, a BASF-ben a céges parkolóban több töltőállomás is található, és ugyanez tapasztalható más nagyobb cégeknél is. Van, ahol az utcán találni töltő-, csatlakozóhelyet, bár azt nem tudta, hogy azok közcélúak-e.

Debrecenben az egyetem, a polgármesteri hivatal, esetleg az ipari parkok cégeinek kellene ennek az élére állniuk, először talán nekik lehetne elektromos autóparkjuk, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt – tette hozzá Varga Imre.

