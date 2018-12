Eléggé kettészakadt a mezőny a megyei labdarúgó-bajnokságokban

Véget értek az őszi küzdelmek a Hajdú-Bihar megyei labdarúgó-bajnokságokban. Az első osztályban túl nagy meglepetés nincs: a bajnoki dobogón telelő DVSC–II., Sárrétudvari, Nyíradony trió kiemelkedik a mezőnyből. A Fikker Ferenc dirigálta debreceni fiatalok egészen kiemelkedő, 127–17-es gólkülönbséggel abszolválták az eddigi tizenhat fordulót.

– Kettészakadt a mezőny: ahol kapnak juttatást a játékosok, azok a csapatok találhatóak az élén, a többiek pedig a tabella második felén helyezkednek el – vont féléves mérleget a legmagasabb divízióról Csige László, az MLSZ Hajdú-Bihar megyei igazgatóságának vezetője. – A Loki második csapata idén kiemelkedik, de úgy gondolom, nekik egy osztállyal feljebb van a helyük amúgy is, ott valószínűleg élesebb mérkőzéseket tudnak majd játszani. A táblázat utolsó két helyén tanyázó Hosszúpályival és Kabával sajnos problémák vannak, mert többször is előfordult, hogy elmaradt a mérkőzésük. Márpedig ha egy idényben négyszer nem áll ki a bajnokira egy csapat, akkor a kiírás értelmében ki kell zárni a bajnokságból. Ez a két együttes pedig már most háromnál tart, és még a tavaszi szezon előttünk van.

Két csoportban

A megyei másodosztályban idén is két bontásban (Északi és Déli csoport) zajlottak a küzdelmek. Az északi csoportban egyelőre a Polgár és a Nyírmártonfalva, míg a déliben a Nagyrábé és a Püspökladány együttese dominál. – A csoportonkénti 16 fordulós körmérkőzéses szakasz után a csoportok első öt helyezettje (felső ág) magával viszi az eddigi eredményeket, és játszik a másik csoport első öt helyezettjével, ugyanez a helyzet az alsó ágon a 6–9. helyezetteknél is. Arról viszont már döntés született, hogy alanyi jogon az „alapszakasz” két első helyezettje juthat majd fel. Jövőre szeretnénk, ha újra egycsapatos lenne a másodosztály is, maximum 18 indulóval.

Bírók a határon túlról

Már lassan tízéves az az együttműködés, amelyet a Hajdú-Bihar megyei igazgatóság és a Bihar megyei labdarúgó-szövetség közösen folytat. Az egyik uniós program kapcsán kialakult partnerség alatt a bírók közös edzőtáborokat, megbeszéléseket is szerveztek a korábbi esztendőkben. Ezek a sípmesterek a visszajelzések alapján általános megelégedésre működnek közre fordulóról fordulóra. Sajnos a megyei bajnokság színvonaláról ez nem mindig mondható el.

– Általánosságban a szabolcsi bajnoksághoz képest nálunk valamivel alacsonyabb a színvonal, és az is tendencia, hogy egyre több hajdúsági focista játszik a szomszédos megyében. Míg errefelé egy 1000 fős település jellemzően már nem indít csapatot, addig ott 5-600 fős falvaknak is van együttese, ezért arrafelé pezsgőbb a futballélet.

