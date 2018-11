Elébe ment a dolgoknak a Loki ügyvezetője

Mint ahogy arról beszámoltunk, a DVSC Schaeffler múlt héten közös megegyezéssel szerződést bontott Pal Oldrup Jensen vezetőedzővel, kinek a helyét a női kézilabdacsapat történetének egyik legsikeresebb szakvezetője, a klub kétszeres EHF Kupa-győztes mestere, Köstner Vilmos vette át. A Napló Ábrók Zsoltot, a Loki ügyvezetőjét kérdezte az edzőváltás okairól.

Álmomban nem gondoltam volna, hogy az együttműködés így fog elsülni végül”

– vallotta meg Ábrók. – A nyolchetes felkészülés flottul ment, egy vereség mellett győzelmeket arattunk, megvolt a csapat lendülete, sebessége, működött a védekezés. Ehhez képest nagyon gyengén kezdtük a bajnokságot, olyan mérkőzést játszottunk Siófokon, ahol esélyünk sem volt a győzelemre. De a későbbiekben is hektikus volt a csapat szereplése még a mérkőzéseken belül is, amit láttunk játékot a felkészülés alatt, azt élesben 10-15 percben köszönt mindössze vissza a pályán, ami vagy elég volt arra, hogy eldöntsük a meccset, vagy nem. Az Érd elleni kupameccset is meg kellett volna nyernünk, mert egy olyan csapat, amelyik nyolcgólos hátrányból visszajön, olyan lelki fölénybe kerül az ellenfelével szemben, hogy óriási luxus onnan kiengednie a kezéből a mérkőzést. Érden is rengeteg hibával játszottunk, a fehérvári találkozó pedig borzasztó mérkőzés volt: tanácstalannak tűntek a játékosok, és Pal is, ott végkép elromlottak a dolgok – fogalmazott a vezető.

A november 17-i fehérvári vereség után a mérkőzésbeszámoló az „Elgondolkodtató vereség” címet kapta, ami előrevetítette, hogy a klubvezetés elégedetlen.

Tudta, váltani kell

– Az Alba Fehérvár elleni mérkőzés volt az a pont, amikor nyilvánvaló vált számomra, váltani kell a kispadon – árulta el Ábrók Zsolt. – A mérkőzés után megkerestem Palt, és arra jutottunk, hogy nem sikerül a mérkőzésekre átültetni az edzésen gyakoroltakat, és ez így nem mehet tovább, mert olyan távolságra kerülünk az előttünk lévőktől, amelyek már komolyan veszélyeztetik a kitűzött céljainkat. Pal nagyon korrekt ember, ő is belátta, hogy nem működik, mindenben meg tudtunk egyezni, köszönöm neki ezt, és az itt töltött időt is. Nem az eredménytelenség volt a váltás oka, hanem a játék tűnt úgy, nem vezet sehová. Most inkább elébe mentem a dolgoknak annak érdekében, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint tavaly, amikor a téli szünet után kellett váltani. Fontosnak tartom elmondani, nem lehet mindent a vezetőedző nyakába varrni, a játékosok felelőssége a kialakult szituációban legalább akkora, mint Palé. Én sokat tanultam ebből a félévből, hiába a jó szándék, semmi garancia nincs arra, hogy visszaköszön a pályán az a munka, amit elvégeztek a játékosok – fogalmazott.

Ábrók Zsolt az ősszel többek véleményét is kikérte a csapat szerepléséről, az elhangzottak általában összecsengtek: az együttes fizikai állapota jó, de a teljesítménye nem megfelelő.

– Az idény folyamán többször konzultáltam Vili bával is, hogy ő miként látja a szakmai munkát. Már akkor is az volt a konklúzió, a fizikai munkával nincs gond, a játékosok és a stáb rendesen dolgoznak a hétköznapokon, de valami mégsem klappol, ami játékban megvolt a nyáron, az elveszett. Ezek után a fehérvári vereséget követő hétfőn leültem egyeztetni Köstner Vilmossal arról, kik lehetnek azok az edzők, akik átvehetik a szakmai munka irányítását, és a végén arra jutottunk, ebben a helyzetben Vili tudására, tapasztalatára van szükség, hiszen ismeri a játékosokat, valamint a körülményeket. A szerződése nincs időponthoz kötve, abban maradtunk, vágjunk bele és nézzük meg, mire jutunk. Jelenleg nem tervezünk új játékost igazolni, de egyébként sem látunk olyan kézilabdázót a piacon, aki mozdítható lenne és segíteni is tudna nekünk. Most van egy kis szünet, lehet rendezni a sorokat, majd megszerezni azokat a pontokat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy az idény végén ott végezzünk, ahol szeretnénk.

